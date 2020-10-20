"صندوق الإدمان": تعاطي المخدرات في مصر ضعف النسب العالمية

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن هناك تنسيقًا مع وزارة التعليم العالي والصحة والمؤسسات العسكرية والأوقاف لإيجاد كوادر تطوعية تعمل على محاربة الإدمان.

وأضاف "عسكر"، خلال استضافته في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "cbc"، أنه يتم مد الدعاة ومختلف الفئات التي تحارب الإدمان بالأرقام والبيانات الأخيرة الخاصة بوزارة التضامن.

وأشار إلى أن هناك 29 ألف شاب متطوع على مستوى الجمهورية يتم تدريبهم وتوجيهيهم للإشراف على حملات محاربة الإدمان، ومنها حملة "خدعوك فقالوا"، لافتًا إلى أن البعض يُوهم بأنه سيكون سعيدًا وصاحب بنية قوية إذا تناول المخدرات، وسيكون قادرًا على ممارسة العلاقات الزوجية بشكل أفضل.

وأوضح أن أسبوع الجامعات ينظم حاليًا داخل الجامعات المصرية، ويقدم أكثر من 1500 شاب للتطوع في المبادرة لمحاربة الإدمان.

وحذر "عسكر" من أن نسبة التعاطي في مصر بحسب صندوق الإدمان لعام 2014 وصلت إلى 11%، وهي ضعف النسبة الموجودة في أي دولة في العالم، حيث تكون 5% فقط، كما ارتفعت نسب التعاطي والإدمان بين الإناث إلى 27% لذلك تم إيجاد برامج توعية متخصصة موجهة للسيدات والإناث.

وأوضح أن أول خطوة لعلاج الإدمان تقوم بتعريف الأسرة بطريقة الاكتشاف المبكرة، وذلك عن طريق رصد متغيرات في المدمن، مثل تغيير عادات النوم ومواعيد الاستيقاظ واختفاء أموال من الأسرة وسيطرة اللامبالاة عليه، وظهور أدوات تعاطي في المنزل، مشيرًا إلى أن مواجهة المدمن واعترافه بوجود مشكلة هي أول خيط لحل المشكلة.