مواصفات دولية تحد من وقوع حوادث "أتوبيسات المدارس"

خلال منتصف شهر أكتوبر المقبل، تبدأ السنة الدراسية الجديدة، بعد الإعلان رسميًا عن بدء الدراسة في موعدها سالف الذكر وفقًا لخريطة الوقاية من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، والتدابير والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة في مواجهة الفيروس، وضمن عناصر تلك الخريطة "وسائل المواصلات والنقل الجماعي" الخاصة بالمدارس، والتي من المفترض أن يتم الترخيص لها والعمل ضمن مواصفات ومعايير أمان دولية.

وفي هذا الصدد قال المهندس محمد عبد الصمد، خبير السيارات، إنه حتى الآن مصر تعد واحدة من الدول التي لا تتوافر فيها معايير للأمان في سيارات النقل الجماعي الخاصة بالمدارس، بالإضافة إلى افتقارها لمواصفات الأمان والمعايير الدولية المتفق عليها في سائر دول العالم.

وأوضح عبد الصمد، أن هناك عد مواصفات ومعايير متفق عليها دوليًا لترخيص مركبة تعمل على نقل طلاب المدارس بأعمار مختلفة، والتي منها:

-يجب أن يكون لون المركبة مميزا ومعروفا.

-يجب أن تكون (الكراسي) الخاصة بالطلاب تحتوي على حزام أمان مكون من 3 نقاط وليس نقطة واحدة.

-يجب أن تحتوي المركبة على خاصية "GPS" لإمكانية الوصول لها.

-يجب أن يكون هناك كاميرات داخل الأوتوبيس، بالإضافة إلى المرايات الخارجية من كل الاتجاهات.

-يجب أن تحتوي المركبة على (ذراع إلكترونية) تتيح حرية وأمان للطلاب في النزول من المركبة دون التعرض لحادث.

-يجب أن تحتوي المركبة على مخرجين في الاتجاهين لتفادي وقوع حادث للطلاب.

-"اللوك" مفاتيح التحكم الإلكترونية يجب أن تكون داخل المركبة بمواصفات أمان معينة.

-تواجد مقاعد للأطفال حتى سن 12 عاما.

-يجب أن تحتوي المركبة على طفاية حريق.

-يجب وضع حاجز بين الطفل وزجاج الجانبي للمركبة، لمنع إخراج رؤوسهم من (الشبابيك).

-يجب كتابة كلمة (أوتوبيس مدارس) بشكل واضح.

وأشار عبد الصمد إلى أنه يجب العمل على تطبيق تلك المواصفات والمعايير، لمنع الحوادث المتكررة التي تقع خلال السنوات الماضية، والتي ترجع أسباب كثير منها إلى عدم توافر "مواصفات ومعايير الأمان"، منوهًا بأن هناك تعاونا بين الجهات الثلاث (وزارتا الداخلية، والتجارة والصناعة، وجهاز حماية المستهلك) في وضع المعايير والمواصفات الدولية للسلامة والأمان لسيارات نقل الطلاب الجماعي.