زلزال يضرب مدينة أرضروم شرقي تركيا

ضرب زلزال، مساء اليوم الأحد، منطقة تورتوم في مدينة أرضروم شرق تركيا.

وذكرت وكالة "نيوترك بوست" التركية، أن رئاسة إدارة الكواث والطوارئ أكدت أن الزلزال وقع عند الساعة 19.46، بالتوقيت المحلي.

وقال مرصد قانديلي لأبحاث الزلزال إن قوة الزلزال بلغت 3.7 درجات على مقياس ريختر وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وتقرر أن الزلزال الذي تسبب في حالة من الذعر على المدى القصير في المنطقة وقع على عمق 35.30 كيلومتر.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية ومادية جراء الزلزال.