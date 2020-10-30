الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.5 مليون طن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.5 مليون طن حتى الآن وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 28 اكتوبر الحالي.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 مليون و532 ألف و 745 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.وأن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و400 ألف 613 طن، بالإضافة إلى تصدير 687 ألف 203 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 359 ألف و837 طنا بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألف و 828 طنا، في حين احتل الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 75 ألف و565 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 36 ألف و768 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السابع بإجمالي 34 ألف و951 طنا، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 20 ألف و761 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 ألف و169 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6142 طنا، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3536 طنا، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 3018 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 1320 طنا.