آخر أخبار مصر.. نفي زيادة أسعار السلع وفتح حجز 125 ألف شقة بعد غد

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها خدمة "آخر أخبار مصر"، التي تضم أبرز الأخبار الخدمية التي يهتم بها المواطنون وتمس حياتهم اليومية، سواء كانت تتعلق بالطقس أو التموين أو الإسكان أو التعليم، أسعار السلع على النحو التالي:

سقوط أمطار تصل نسبتها لـ40% غدا

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس والمناطق المحتمل سقوط أمطار بها غدا، ومن المتوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة تصل نسبتها لـ40% على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويصاحبها رياح معتدلة.

فتح باب الحجز لـ125 ألف وحدة سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة بعد غد

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موعد فتح الحجز لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، من الأحد 1 نوفمبر الحالي حتى 8 نوفمبر الحالي، لذوي الاحتياجات الخاصة فقط لمحدودي ومتوسطي الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهرا، على أن يكون الحجز لجميع المواطنين ومعهم ذوي الإعاقة من يوم الاثنين 9 نوفمبر حتى الاثنين 7 ديسمبر.

طرح كتاب ضوابط تخصيص أراضي الاستثمار بالمدن الجديدة

طرح موقع هيئة المجتمعات العمرانية كتاب الخطوات والمستندات اللازمة لتخصيص أراضي الاستثمار بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتضمن الكتاب شرح لآلية التخصيص بالطلب، وفي حالة طلب أكثر من قطعه يجري تقديم طلب منفصل لكل قطعة، حيث أنه غير مسموح بإدراج أكثر من قطعه في طلب واحد.

الحكومة تنفي زيادة أسعار السلع

نفى مجلس الوزراء بعض الأنباء التي جرى تداولها على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، عن إصدار وزارة التموين تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق، مؤكدة أن كافة أسعار السلع المتداولة بالأسواق مستقرة، ولا توجد أي زيادات على أي من السلع المتاحة.