ضوابط تخصيص أراضي الاستثمار بالمدن الجديدة

حصلت "الوطن" على نسخة من كتاب الخطوات اللازمة والمستندات المطلوبة لإمكانية السير في إجراءات تخصيص أراضى الاستثمار بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والذي تنشره هيئة المجتمعات العمرانية، وفقا للقواعد المتبعة.

الضوابط تهدف لتشجيع الاستثمار

وكشفت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية، أن الكتاب متاح الآن على موقع الهيئة، في إطار الحرص على دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة وتشجيع المستثمرين على الاستثمار عن طريق توفير فرص استثمارية بمساحات وأنشطة مختلفة بكافة المدن الجديدة، والإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للهيئة ولتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين وكذا سرعة إنهاء الإجراءات حتى تخصيص قطعه الأرض.

وقالت إنه تم إنشاء هذا الكتاب ليوضح الخطوات اللآزمة والمستندات المطلوبة، لإمكانية السير في إجراءات التخصيص وفقا للقواعد المتبعة بذات الشأن.

شرح تفصيلي لآلية التخصيص بالطلب

يتضمن الكتاب شرح تفصيلي لآلية التخصيص بالطلب، وبيان بالمعايير المطلوبة للملاءة المالية المناسبة للشركات القائمة وحديثة المنشأ والمستندات المالية المطلوبة، كما يتضمن الكتاب شرح تفصيلي لآلية التخصيص بنظام مقابل حق الانتفاع.

ويشترط طباعة الكتيب والتوقيع علية وإرفاقه بالطلب المقدم لتخصيص أي من القطع المتاحة على الموقع في تاريخ النشر فقط، ولن يقبل أي طلب بدون هذا الكتيب، أو بدون توقيعه على أن يكون صاحب التوقيع له الصفة القانونية لذلك، وفي حالة طلب أكثر من قطعه يتم تقديم طلب منفصل لكل قطعه حيث لا يسمح بإدراج أكثر من قطعه بطلب واحد.

وتحت عنوان ضوابط التعامل مع كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين لتخصيص أراضى بالمدن العمرانية الجديدة بنظام البيع، ذكر الكتاب، أنه تماشيًا مع متطلبات المستثمرين الجادين، وافق مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة برقم 134 بتاريخ 24/2/2020.

ضوابط آلية التخصيص الفوري:

على التالي :

1- الإعلان على الموقع الالكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن كافة الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة موضح بها (النشاط- الاشتراطات – السعر المبدئي).

2- يكون التقدم بطلبات الحجز للهيئة من الشركات فقط خلال المدة من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر، ولا يسمح بإتاحة التقدم بطلبات الحجز خارج هذه المدة، على أن يتضمن طلب الحجز الملاءة المالية المناسبة للمشروع، ويطلع على كافة القواعد والضوابط المتعلقة بطلب الحجز ويوقع بالاستلام والعلم النافى للجهالة.

3- يقدم مع طلب الحجز "شيك مقبول الدفع – سويفت تحويل" بنسبة 10% من قيمة الأرض المطلوب تخصيصها مقابل جدية حجز، من جميع المتقدمين لحجز قطعة الأرض، ولا يقبل أى طلب غير مصحوب بالشيك المذكور.

4- يرفق بالطلب المقدم "كروكي" لقطعة الأرض المرغوب التقدم عليها والمنشور على الموقع الالكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

5- يلتزم مقدمو طلبات الحجز بمراجعة الهيئة خلال أربعة أيام عمل تبدأ يوم 26 من كل شهر، لمعرفة موقف الطلبات المقدمة منهم والموعد المحدد ومكان انعقاد لجنة المفاضلة، ولا يجوز لمقدمي الطلبات في حالة عدم الحضور للهيئة خلال الأيام المذكورة، الاحتجاج بعدم معرفة موعد من اليوم الخامس من الشهر ومكان جلسة المفاضلة، ويكون موعد انعقاد لجنة المفاضلة الشهر التالي لتقديم الطلب، طبقًا للمعلن على الموقع الإلكتروني للهيئة.

6- يحق للمتقدم العدول عن طلبه قبل يوم 26 من الشهر الذي تقدم فيه بطلبه فقط، وفي حالة تخلف المتقدم للحجز عن الحضور في المواعيد المحددة أو التخلف عن اتخاذ أى إجراء اعتبارا من 26 من الشهر المقدم به الطلب وحتى نهاية كافة الإجراءات اللآزمة لتخصيص قطعة أرض يعد هذا عدولا منه عن الطلب، وتخصم الهيئة منه نسبة 50% من قيمة جدية الحجز المسدد لحساب القطعة.

7- تلتزم لجنة المفاضلة بعقد الاجتماع بحضور المتزاحمين في الموعد والمكان المحددين وتجرى اللجنة المفاضلة بينهم وفقًا للأسس الآتية:

أ- في حال التساوي بين مقدمي العروض في حالات التزاحم تكون الأولوية لصاحب أعلى نسبة سداد للمتبقي من ثمن الأرض خلال المهلة التي يحددها مجلس الإدارة أيا كانت عملة السداد "جنيه / دولار" وبما لا يقل عن الدفعة المقدمة المحددة لكل نشاط.

ب- إلغاء القرعة العلنية التي تتم بين العروض المتساوية في حالات التزاحم في حالة كون أحد هذه العروض المتساوية والمقدمة للتعامل على قطعة الأرض، مقدم من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية وفي حال وجود أكثر من جار مجاور وتم التساوي بين العروض يتم عمل قرعة بين الجيران.

ج- يكون حضور الجلسات لمن له حق التوقيع على معاملات الشركة طبقا للسجل التجارية في حالة التوكيل، ويسلم أصل التوكيل بالجلسة.

د- لا يجوز للجنة المفاضلة الموافقة على اشتراك أي متقدم للحجز حضر بعد الموعد المحدد لبدء أعمال اللجنة وانتهاء اجتماعها.

8- عقب انتهاء جلسة المفاضلة يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج أعمال اللجنة، على أن يستكمل السداد، من ترسو عليه قطعة الأرض سداد باقى الدفعة المقدمة خلال مدة ثلاثون يوما بالجنيه المصري، وستون يومًا للسداد بالدولار"، بتحويلات خارجية" محسوبة من تاريخ الإخطار بقرار مجلس الإدارة بالموافقة على التخصيص، وفي حالة عدم السداد يخصم نسبة 50% من مبلغ جدية الحجز السابق سداده.

الضوابط الجديدة تتيح مدة زمنية مختلفة لكل مشروع حسب نوع النشاط

وحدد الكتاب مدد تنفيذ المشروعات، وأتاح للمشروعات الخدمية من 3 سنوات إلى 5 سنوات حسب المساحة، وللمشروعات ذات الأنشطة التعليمية، من 5 سنوات وحتى 10 سنوات، حسب مساحة الأرض.

واشترطت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الآتي:

1- يحظر قبل سداد كامل الثمن الموافقة على تعديل بنود الطلب المقدم التي تمت الترسية على أساسها "حظر تغيير عملة السداد الواردة بالطلب، وحظر تغيير نسبة الدفعة المقدمة الواردة بلجنة المفاضلة، وحظر تغيير اسم الشركة، إلى غير ذلك من البنود التى تمت الترسية على أساسها".

2- يحظر على مقدمي الطلبات تحرير توكيلات على الأراضي التي يتم ترسيتها عليهم ولكن يجوز فقط تحرير توكيلات إدارة ولن تعتد الهيئة بأي توكيل آخر من أي نوع سوى بتوكيل الإدارة وليس للغير أى حقوق قبل الهيئة، وفي حال مخالفة ذلك يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها لازمة لحفظ حقوقها، ويتحمل المخالف كامل المسئولية قبل الهيئة وقبل الغير.

3- آخر موعد لتلقي الطلبات المقدمة سيكون بحد أقصى الساعة الثالثة عصرًا يوم الخامس عشر من كل شهر.

4- جدية الحجز المسددة للطلبات إما بالجنية المصري بشيك مصرفي مقبول الدفع باسم "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" أو على حساب الهيئة بالبنك المركزي الموضح أدناة ، أما في حالة السداد بالدولار الأمريكي يكون عن طريق تحويلات بنكية من خارج البلاد فقط، على حساب الهيئة الموضح أدناة (لعملة الدولار)، ولن يعتد بأي شيكات مصرفية أو غيرها بالدولار الأمريكي، على أن يتم إرفاق أصل التحويل البنكي مع الطلب المقدم.

5- يتم إرفاق كروكي قطعة الأرض المرغوب التقدم عليها بالطلب المقدم من الشركة من خلال طباعة الكروكي من على الموقع الإلكتروني للهيئة في تلك الفترة والمدوّن أعلاة تاريخ نشر القطعه على الموقع.

6- يتم حضور جلسات المفاضلة لمن له حق التوقيع أو بتوكيل إدارة فقط ولن يسمح بدخول الجلسة دون ذلك.

7- حساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برقم (1/4/8850/450/9 (بالبنك المركزي المصري (بالجنية المصري).

8- حساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برقم( 2/17897/082/4 (بالبنك المركزي المصري (بالدولار الأمريكي).

الاشتراطات العامة:

أوضح الكتاب، أن الاشتراطات العامة، والمستندات المطلوبة تتخلص في الآتي:

1- تكون النسب المطلوبة من رأس المال المدفوع بالسجل التجاري والشهادات البنكية للشركات القائمة والحديثة وفقا للجدول المعد لذلك .

2- يجب أن يضمن نشاط السجل التجاري للشركة نشاط قطعة الأرض المطلوب تخصيصها به الإيضاحات.

3- تقديم مركز مالي حديث للشركة في تاريخ تقديم الطلب معتمد من محاسب قانوني ومرفقا المتممة له ويرفق به كارنية اشتراك المحاسب القانوني في نقابة التجاريين وشهادة مزاولة المهنة، ومستخرج من قرارات لجنة القيد والسجل العام للمحاسبين والمراجعين.

4- تقديم شهادة بنكية برصيد الشركة الحالي بالبنك بقيمة لا تقل عن النسبة المطلوبة للملاءة المالية الموضحة بالجدول بعاليه على أن تتطابق مع رصيد النقدية بالمركز المالي للشركة.

5- تقديم دراسة جدوى للمشروع تتضمن التكلفة الإستثمارية للمشروع ومصادر التمويل والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.

6- يعفى من تقديم مستندات الملاءة المالية بعالية "فيما عدا تقديم الشهادات البنكية الواردة بالبند رقم 4 "في حالة تقديم الشركة تعهد مذيل بصحة توقيع من البنك بسداد نسبة 90% من قيمة الأرض فور التخصيص، على أن يدرج ذلك بقرار التخصيص، وفي حالة عدم الالتزام يتم إلغاء التخصيص وتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.