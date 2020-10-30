أماكن سقوط الأمطار في الويك اند.. رعدية في بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي لها المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها، الأيام المقبلة، وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار، ونشاط الرياح، وفرص سقوط الأمطار، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

توقعات أماكن سقوط الأمطار الجمعة 29 أكتوبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة، بنسبة تصل لـ30% على السواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح على خليج السويس يؤدي لاضطرابات في الملاحة البحرية، وتنشط الرياح أيضا على شمال الصعيد.

توقعات أماكن سقوط الأمطار السبت 30 أكتوبر

قال خبراء الأرصاد الجوية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها إنه محتمل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل نسبتها لـ40% على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها رياح معتدلة.

توقعات أماكن سقوط الأمطار الأحد 1 نوفمبر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تصل نسبتها لـ40% على بعض مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع وجود نشاط لحركة الرياح على خليج السويس يؤدي لاضطرابات بالملاحة البحرية، على أن تصل فرص سقوط الأمطار على جنوب الصعيد لـ30% وتكون خفيفة إلى متوسطة، كما يوجد احتمالية لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل نسبتها لـ40% على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها رياح معتدلة هناك.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل في النهار مائل للبرودة في الليل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، على أن تنشط الرياح على خليج السويس مما قد يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.