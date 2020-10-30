بأطول فترة سداد.. شروط الحصول على قرض شقة سكنية في عدد من البنوك

يسعى الكثيرون إلى توفير مبالغ كبيرة، رغبة منهم في الحصول على شقة سكنية تكون خاصة بهم، ويقدم عدد من البنوك قرض التمويل العقاري للمواطنين لمساعدتهم في امتلاك شقة سكنية، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الحصول على القرض العقاري في عدد من البنوك، كالتالي:

البنك الأهلي المصري

الشروط المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري

- تحديد الدخل الشهري للحصول على قرض التمويل العقاري وفق إعلان صندوق التمويل العقاري.

- عدم امتلاك المتقدم أي وحدة سكنية خاصة به حتى في حالة الميراث.

- ألا تقل سن المقترض عن 21 عامًا عند تاريخ منح التمويل، ولا تتعدى 60 عامًا لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين، أيهما اقرب.

- أن يكون المتقدمون للحصول على قرض التمويل العقاري من المصريين المقيمين فقط.

- يصل الحد الأقصى لمدة سداد التمويل العقاري إلى 20 عامًا.

- يقوم العميل المقدم على طلب التمويل العقاري بدفع نسبة 20% من سعر الوحدة، ويصل الحد الأقصى إلى 50%.

- قيمة التمويل تصل حتى 80% من قيمة الوحدة وفقا للتقييم.

- تُحتسب نسبة عبء الدين بحد أقصى 40% من صافي الدخل الشهري.

المصاريف والعمولات

- لا يتحمل العميل أي مصاريف سواء كانت خاصة بفتح الحساب أو الاستعلام.

- وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

- لا يجري تطبيق عمولة سداد معجل، ويجري رد فرق الدعم بناء على التعليمات الواردة في هذا الشأن.

- تحديد عائد تأخير بنسبة 2% على الأقساط مستحقة الدفع.

المستندات المطلوبة

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالعميل.

- تقديم شهادة قيد للذكور والإناث.

- تقديم إيصال مرافق حديث الإصدار.

- تقديم مستندات إثبات الدخل.

بنك مصر

مزايا قرض التمويل العقاري من بنك مصر

- يصل الحد الأقصى للتمويل إلى 5 ملايين جنيه.

- تصل فترة السداد إلى 240 شهرا.

- يجرى الحصول على قرض التمويل العقاري بمعدل عائد تنافسي.

- يحصل العميل على تأمين مجاني على الحياة في حالة الوفاة، دون طلب البنك لأي مستحقات.

- إمكانية منح القرض للزوج والزوجة في حالة عمل الزوجة.

- من الممكن منح القرض بضمان وحدة سكنية أخرى، على أن تكون مسجلة في الشهر العقاري.

- إعفاء العميل من مصروفات فتح الحساب "الدمغة النسبية، ومصاريف الاستعلام الائتماني".

- تمويل يصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية.

- مدة القرض تصل إلى 20 سنة.

- وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي يتحملها البنك.

شروط الحصول على قرض التمويل العقاري

- ألا يقل الدخل عن 3 آلاف ​جنيه، وألا يتعدى القسط الشهري 40% من المرتب.

- الحد الأقصى 65 عاما عند استحقاق القرض لجميع العملاء بشرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية القرض تاريخ انتهاء الخدمة.

المستندات المطلوبة في حالة الوحدة المسجلة

- سند ملكية مسجل خال من الحقوق العينية للغير.

- رخصة البناء أو تصريح البناء.

- شهادة من الضرائب العقارية تفيد بتكليف العقار باسم المالك وأن الضرائب العقارية على الوحدة السكنية مسددة بالكامل.

- شهادة تصرفات عقارية لمدة 15عاما.

- أى مستند إضافي تطلبه الإدارة القانونية.

في حالة الوحدة القابلة للتسجيل

- عقد ملكية الأرض مسجلة بالشهر العقاري، يكون خاليا من الحقوق العينية للغير أو قرار التخصيص إضافة إلى محضر استلام الأرض.

- صورة من رخصة المباني.

- شهادة من الضرائب العقارية تفيد تكليف العقار باسم المالك وأن الضرائب العقارية مسددة بالكامل.

- شهادة تصرفات عقارية عن العقار لمدة 15 عاما.

- موافقة جهاز المدينة أو الجهة البائعة علي نقل الملكية إلى المستفيد ورهن الوحدة لصالح البنك (حال الشراء من جهات حكومية).

- الرسومات الهندسية للوحدة السكنية.

- شهادة من الحي تفيد بعدم وجود أي مخالفات على الوحدة.

- أي مستند إضافي يطلب من الشؤون القانونية "كشف تحديد مساحي موضوعه بيع لصالح العميل، ورهن الوحدة السكنية لصالح بنك مصر".

في حالة الوحدة السكنية غير المسجلة

- عقد الوحدة السكنية المطلوب شراؤها.

- صورة طبق الأصل من رخصة البناء.

- أي مستندات أخرى يطلبها جهاز الشؤون القانونية.

المستندات الخاصة بالعميل

- طلب الحصول على القرض من البنك.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة حديثة بمفردات المرتب لم يمر عليها شهران.

- إيصال مرافق حديث على عنوان إقامة العميل (كهرباء/غاز/ مياه /تليفون) لم يمضِ عليه أكثر من ثلاثة شهور.

- خطاب تعهد جهة العمل بتحويل الراتب.

البنك المصري الخليجي

مزايا القرض العقاري

- تمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه.

- مدة القرض تبدأ من 6 أشهر وتصل حتى 144 شهرا.

- أسعار فائدة تنافسية.

- التأمين على الحياة مجانا طوال مدة القرض.

المستندات المطلوبة

- تقرير الحالة الضريبة للعقار.

- رخصة البناء الرسمية الخاصة بالعقار.

- إعلان تخصيص العقار المطلوب شراؤه.

- وثيقة ملكية الأرض المبني عليها العقار.

- تقرير مكتب التقييم العقاري.

- صورة البطاقة الشخصية

- فاتورة مرافق حديثة "ماء، كهرباء، غاز".

- إثبات مصدر دخل كل عملاء تحويل الراتب أو القسط.

- تعهد شركة العميل بتحويل الراتب أو القسط.