يصل لـ750 ألف جنيه.. المستندات المطلوبة لحصول الموظفين على قرض "اليسر"

تقدم البنوك عددًا من التسهيلات لجذب المزيد من العملاء الجدد، من بينها قروض تمويل الموظفين.

وتستعرض "الوطن" في ذلك الإطار التفاصيل الكاملة للحصول على قرض "اليُسر للموظفين"، الذي يقدمه مصرف أبوظبي الإسلامي، كأحد برامج تمويل الأفراد المصريين والأجانب المقيمين بمصر الذين تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و60 عامًا، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل قرض "اليُسر" للموظفين من مصرف أبوظبي الإسلامي

- التمويل يصل إلى 750 ألف جنيه.

- أقساط شهرية متساوية تصل إلى 60 شهرًا.

- تأمين تكافلي على الحياة طوال فترة التمويل.

- نسب ربح تنافسية طبقًا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

ـ نسبة عبء الديون 35%.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض "اليسر" للموظفين من مصرف أبوظبي الإسلامي

1- طلب تمويل.

2- بطاقة رقم قومي سارية (للمصريين).

3- جواز سفر ساري/ خطاب من جهة العمل موضحًا به تاريخ نهاية العقد/ تصريح إقامة (للأجانب المقيمين).

4- شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهري، أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط (بتاريخ إصدار لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ التقدم بالطلب).

الفئات المستحقة لتمويل "اليسر" للموظفين من مصرف أبوظبي الإسلامي

ـ الموظفون (المصريون والأجانب المقيمون).

ـ يتراوح سن المستفيد التمويل من 21 إلى 60 عامًا عند انتهاء التمويل.

وأوضح البنك أن له الحق في رفض أي طلبات بدون إبداء أي سبب أو مبرر.

طريقة التقديم إلكترونيًا للحصول على تمويل قرض "اليسر" للموظفيين

ـ كتابة الاسم كاملًا، وتحديد المحافظة التابع لها المتقدم.

ـ رقم الهاتف للتواصل.

ـ تحديد نوع العمل.

ـ كتابة الدخل الشهري.

ـ كتابة البريد الإلكتروني.

ـ كتابة اسم الشركة التي يعمل بها المتقدم.