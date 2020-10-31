قبل عايدة رياض.. نجوم لم يكتشف الجمهور ديناتهم إلا صدفة

تصدرت الفنانة عايدة رياض، "تريند" مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما كشفت عن ديانتها الحقيقية، وهي المسيحية، خاصة بعد أن تداول حساب عبر "فيس بوك" يحمل اسمها، يعلن مسيحيتها ويدافع عن الرسول، حيث قالت "عايدة"، "أنا فعلا مسيحية، ولا أعلم ما يحدث في هذه الفترة، في قول هذا مسيحي أو مسلم، نحن من قديم الزمن واحد، لا فرق بين مسلم ولا مسيحي"

وفي التقرير التالي نكشف عن أبرز النجوم الذين لم يكتشف الجمهور ديناتهم سوى بالصدفة.

- إبراهيم نصر

فوجئ الجمهور عند وفاة الفنان إبراهيم نصر بأنه "مسيحي" الديانة، حيث تصدر اسمه مؤشرات البحث على موقع "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعى بعد الإعلان عن خبر وفاته.

وكان أكثر ما تحدث عنه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، عدم معرفتهم بديانة الفنان إبراهيم نصر، وهو الأمر الذى لم يحدث أى فارق معهم سواء مسلم أو مسيحى، فحبه فى قلوبهم موجود بعيدا عن ديانته.

وتوفى إبراهيم نصرعن عمر ناهز 70 عاما، وشيع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية.

- لطفي لبيب

هو فنان مسيحي وأحد أبطال حرب أكتوبر، ومحبا للمعرفة، ويجيد التحدث باللغة العربية الفصحى، والسبب في ذلك قراءته للقرآن الكريم وحفظ عدد من آياته رغم اعتناقه الدين المسيحي.

- نور اللبنانية

تعتبر من الفنانات المشهورات بمصر والوطن العربي، فهي ممثلة لبنانية ولدت في مدينة بيروت في لبنان، وكانت تنتمي لأسرة مسيحية تعيش في قرية "رومية" في بيروت، وعاشت فترة طفولة صعبة جداً بسبب الحرب الموجودة في لبنان، لذلك كانت طفولتها تتصف بالتوتر الشديد، كانت هي وعائلتها تختبئ معظم الوقت في المنزل خوفاً على حياتهم.

التحقت "نور"، بمدرسة الراهبات، وكان ذلك بسبب أنها شخصية خجولة تحب أن تكون بمفردها أغلب الوقت، تعلمت في مدرسة الراهبات الانطوائيات الصراحة والانضباط.