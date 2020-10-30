عايدة رياض لـ"الوطن": معظم عيلتي متجوزين مسلمين وكلنا واحد في مصر

أعلنت الفنانة عايدة رياض سعادتها بتصدرها التريند وحب الجمهور الذي لامسته بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت عايدة، لـ"الوطن": "سعيدة بشكل كبير لتصدري التريند وحب الناس الكبير الذي شاهدته ولمسته، هذه الفرحة جاءتني في وقتها المناسب منذ 3 أشهر لم أفرح هذا الفرح بسبب وفاة شقيقي بالمرض اللعين (سرطان الدم)، وجاء حب الناس ليطبطب عليّ في الوقت المناسب".

وأضافت عايدة: سعيدة أيضا أن ناس كثيرة لم تعلم أنني مسيحية وهذا هو الطبيعي لا أعلم لماذا عدد كبير من الناس مستغربة نحن في مصر واحد وهذا ما تربينا عليه منذ قديم الأزل، والدتي كانت تحكي لي عن جارتنا اليهودية، مصر بلد جميلة لا تفرق بين الأديان وهذا الذي تربينا عليه".

وتواصل عايدة: استيقظت اليوم على اتصالات من جميع أنحاء العالم، ناس كتير بتكلمني على تصدري التريند ويتأكدون هل انتي مسيحية بجد، أسعدني أن ديانتي لم يكن يعلمها الكثير لأن هذه هي مصر فعلا (الدين لله وحده).

وعن زواجها من الفنان الراحل محرم فؤاد قالت عايدة: معظم عيلتي تزوجوا من مسلمين، والأمر أراه عاديا جدا فأنا تزوجت من محرم فؤاد وشقيقتي من حسن شحاتة وأنجبت كريم وإسلام، الموضوع أبسط مما يراه البعض، وأتعجب بعد كل هذا الزمن الناس تفتش عن مسلم ومسيحي.

وأشارت عايدة إلى أنه "منذ فترة واحد من الجمهور قدم لي عمرة ونشر صور وقتها من أمام الكعبة ووقتها كان هناك هجوم شديد بسبب الصورة من أحد أفلامي تقريبا والصراحة وقتها كلمت أشرف زكي، ما المقصود بهذا الموقف هل هي ضغينة لي ولكني وقتها التزمت الصمت وكلمني أشرف زكي وطمأنني".