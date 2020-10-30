آخر أخبار التعليم اليوم.. سيناريوهات بديلة ولا إلغاء للعام الدراسي

بعد مرور أسبوعين من العام الدراسي الجديد 2021/2020، شهد الوضع في المدارس على مستوى الجمهورية استقرارا كبيرا، حيث لم يتم إعلان حالات إصابة بفيروس كورونا سوى 41 حالة فقط، ما جعل وزارة التربية والتعليم تحرص على وضع سيناريوهات أخرى في حال عودة تفشي فيروس كورونا مرة أخرى.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، آخر أخبار التعليم اليوم، وأبرز القرارات التي جرى اتخاذها والتصريح بها اليوم، كالتالي:

الوزراء: الحضور والغياب بالمدارس مستمر ولا إلغاء

ترددت بعض الأنباء حول إلغاء الغياب والحضور من المدارس، مراعاة لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أنكره مجلس الوزراء، بعد أن تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا أنه لا إلغاء للحضور والغياب، موضحا أنه يتم استخدام أسلوب التعلم عن بعد إلى جانب الحضور للمدرسة.

لمواجهة موجة كورونا الثانية.. التعليم أون لاين سيناريو بديل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا إلغاء للعام الدراسي في حالة ظهور الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أوضح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة وضعت عددًا من الخطط التي يجري تنفيذها في حال عودة تفشي الفيروس مرة أخرى، حتى لا تضطر الوزارة إلى إلغاء العام الدراسي.

إدارة المدارس اليابانية توضح أسباب عدم استلام الزي المدرسي: تأخر من المورد

أوضحت إدارة المدارس اليابانية، في بيان لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن أنه وبالرغم من انتهاء الأسبوع الثاني من العام الجديد للدراسة، لم يتسلم طلاب المدارس الزي المدرسي الخاص بهم، وأرجعت السبب في ذلك إلى عدم التزام المورد المسئول عن تسليم الزي المدرسي للمدارس بالمواعيد التي تم تحديدها لذلك، كما وجهت الإدارة اعتذارها إلى أولياء الأمور والطلاب مراعاة لحالة الغضب الشديدة التي سيطرت على الأجواء.

جامعة حلوان تحتل المركز الرابع على مستوى جامعات مصر في تصنيف مؤسسة QS الإنجليزية

بعد تقدم جامعة حلوان في عدد من التصنيفات الدولية، حصلت على المركز السابع في تصنيف مؤسسة QS الإنجليزية للجامعات العربية من بين 25 جامعة مصرية، بالإضافة إلى كونها المركز الـ41 على مستوى الوطن العربي.

ويعتمد هذا التصنيف على عدة عوامل، منها "جودة البحوث الصادرة من الجامعة وسمعتها سواء أكانت دوليا أم إقليمية، وكذلك عدد الأبحاث الصادرة من الجامعة، وعدد الكتب المؤلفة من الباحثين من الجامعة، والمؤتمرات التي تشارك فيها الجامعة، بالإضافة إلى الأبحاث التي تنشر في المؤتمرات.