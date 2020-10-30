بطل فيلم "ستاشر": أشعر بسعادة كبيرة وتوقعت الحصول على الجائزة

حصد الفيلم القصير "ستاشر" للمخرج والسيناريست سامح علاء، جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان "كان" السينمائي الدولي، ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى في أي من أقسام المهرجان، بعد أن حصد المخرج الراحل يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية الشاب آدم، الذي انقطعت كل السبل بحبيبته لفترة طويلة، ويقرر خوض أصعب الطرق حتى يتمكن من العودة والوصول إليها، وجسد شخصية "آدم" خلال أحداث الفيلم الممثل الشاب سيف الدين حميدة.

وأكد "سيف" أنه شعر بسعادة كبيرة فور علمه بحصول الفيلم على جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان، وأنه كان يتوقع حصول الفيلم على الجائزة، حيث إنه وفريق العمل حرصوا على تقديم عمل فني متميز ومختلف.

وأضاف "سيف" لـ"الوطن"، أن مشاركة الفيلم بمهرجان كان، لم تكن المشاركة الدولية الأولى له، فقد شارك الفيلم بمهرجان موسكو، وحصد جائزة أفضل فيلم قصير، كما حصل على تنويه خاص من مهرجان نامور البلجيكي، وشارك في العديد من المهرجانات السينمائية على مستوى العالم.

وعن تفاصيل ترشيحه وتجسيده لشخصية "آدم" خلال أحداث الفيلم أكد "سيف" أنه تقدم لـ"كاستنيج" الفيلم بشكل عادي، واختاره المخرج سامح علاء، من ضمن المتقدمين لتجسيد بطولة الفيلم، وأنه قبل العمل في الفيلم لم يكن يعرف المخرج ولا يوجد أي تواصل بينهما حيث إنه مقيم خارج مصر.

وأكد "سيف" أن "ستاشر" هو فيلمه السينمائي الأول، ولكنه عاشق للمسرح منذ طفولته، وقدم العديد من المسرحيات مع الفرق المسرحية المستقلة وفرق الهواة.

وعن طموحاته بعد الفوز بالجائزة، أوضح أن طموحاته لا تنتهي وأنه يسعى لتحقيق أحلامه في السينما والفن.

وكان قد تسلم الجائزة المخرج سامح علاء، الذي عبر عن سعادته وفخره، وأن الكلمات لا تسعفه للتعبير عن شعوره بهذه الجائزة الكبرى.