مفاجأة في حفل ختام الجونة السينمائي برعاية "100 وش"

يستعد أبطال مسلسل "100 وش" لتحضير مفاجأة الليلة، على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، مستعينين بأغنيتهم الشهيرة "مليونير".

وأكدت مصادر بمهرجان الجونة لـ"الوطن"، حضور كل من آسر ياسين، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، حسن أبو الروس، زينب غريب، علا رشدي.

وتتغيب عن الحفل الفنانة نيللي كريم، بسبب بدء تصوير فيلم "العميل صفر"، وعرض فيلمها الجديد "خط دم" على إحدى المنصات الرقمية، وهو كتابة وإخراج رامي ياسين، بالإضافة إلى مشاركتها في الفيلم الإماراتي "الثلاثاء 12" والذي ستنتهي من تصويره خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية، وهو يعتبر المهرجان الأول الذي يتحدي الـ"كورونا"، ويحافظ علي جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة تحسبا لانتشار الفيروس.