عاجل.. زلزال ثان يضرب غرب تركيا بعد أزمير

أعلنت السلطات التركية أن زلزالا ثانيا وقع مساء اليوم الجمعة في مياه بحر إيجه قبالة سواحل غرب البلاد.

وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن الزلزال الثاني في تركيا بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر وهو وقع قبالة ولاية آيدن عرب تركيا، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

وكان زلزال قوي هز، اليوم، منطقة ولاية أزمير الواقعة على الساحل لغربي لتركيا وشعر به سكان إسطنبول وأزمير وأثينا وجزيرة كريت في اليونان.

وقالت تقارير ووكالات أنباء تركية إن الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة قبالة أزمير تسبب بحدوث موجات مد عاتية جزئية (تسونامي)، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وفي حسابها على موقع تويتر، قالت وكالة "الأناضول" التركية: "حدوث تسونامي جزئي في منطقة سفري حصار جراء زلزال إزمير ومعلومات أولية عن إصابة شخص".

وبينما قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجه اليوم الجمعة، قال مركز الرصد الزلزالي الأمريكي إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بحسب مقياس ريختر.

أما المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل فقال إن الزلزال بلغت قوته الأولية 6.9 درجة، وكان مركزه على بعد 13 كيلومترا شمال شرق جزيرة ساموس اليونانية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن تشكيل خلية أزمة في الوزارة إثر زلزال إزمير، وتم تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، حيث أعلنت إدارة الطوارئ ومكافحة الكوارث التركية عن حصيلة أولية للزلزال أشارت فيها إلى مقتل 4 أشخاص، أحدهم توفي غرقا بسبب ارتفاع منسوب مياه بحر إيجة، بالإضافة إلى سقوط 152 جريحا.