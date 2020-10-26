بالفيديو.. مرسيدس تستعرض سيارات الدفع الرباعي GLA وGLS

نشرت شركة مرسيدس بنز الألمانية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، فيديو استعرضت فيه، طرازات السيارات الـSUV التي تنتجها الشركة.

وتتميز تلك السيارات، بأنها تتمتع بنظام الدفع لكلي للعجلات، الذي يقدم تجربة قيادة قوية، وأساس رياضي على الطرقات، كما تساعد بشكل كبير، على تخطي الطرقات الوعرة.

وأوضح الفيديو، أنه بفضل نظام MBUX الذكي، وأعلى مستويات الراحة والتصميم الداخلي الفاخر، فإن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، هي الرفيق المثالي.

وتنتج الشركة من طراز GLA العديد من الطرازات المختلفة منها، AMG GLA 35 4MATIC، وGLA COUPE، وطراز AMG GLA 45 4MATIC، وطراز AMG GLA 250 4MATIC، وطراز وطراز +AMG GLA 45 4MATIC.

كما تنتج أيضًا من طراز GLS العديد من الطرازات المختلفة منها، AMG GLS 63 4MATIC+ وطراز GLS 500 4MATIC، وطراز MAYBACH GLS، وطراز AMG GLS 63 4MATIC.

وتنضم تلك الطرزات لفئة الـSUV، والتي أصبح الطلب عليها بشكل كبير من قبل المستهلكين، وأصبحت الشركات تركز على إطلاق العديد من الطرازات منها، بفضل توفيرها العديد من الاحتياجات التي تساعد المستهلكين في كافة شؤون حياتهم اليومية.

وتوفر شركة مرسيدس نظام الهايبرد، لتشجيع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى توفير المحركات على الطرازات المختلة من سيارات GLA وGLS، لمحاولة الوصول إلى العديد من المستهلكين، بالإضافة إلى توافر أنظمة التكنولوجيا ومسادة السائق التي أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في تيسير قيادة السيارات.