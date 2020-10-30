"القومية للزلازل": سجلنا "هزة تركية".. ولا تأثير لها على مصر

كشف الدكتور أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمركز القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، عن أن محطات الشبكة رصدت الهزة الأرضية التي وقعت في تركيا مساء اليوم وقامت بتسجيلها، مؤكدا أنه لم يوجد لها أي تأثير على القطر المصري .

وأوضح بدوي في تصريحات خاصة لـ"لوطن"، أن الهزة حدثت في الثانية من مساء ظهر اليوم بدولة تركيا، مؤكدا أن أصدائها لم تؤثر على القطر المصري و لم يشعر بها نهائيا المواطنون خاصة المقيمون بمحافظات الساحل الشمالي للدولة.

وكان زلزال قوي هز، اليوم، منطقة ولاية أزمير الواقعة على الساحل لغربي لتركيا وشعر به سكان إسطنبول وأزمير وأثينا وجزيرة كريت في اليونان.

وقالت تقارير ووكالات أنباء تركية إن الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة قبالة أزمير تسبب بحدوث موجات مد عاتية جزئية (تسونامي)، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وبينما قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجه اليوم الجمعة، قال مركز الرصد الزلزالي الأمريكي إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بحسب مقياس ريختر.

أما المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل فقال إن الزلزال بلغت قوته الأولية 6.9 درجة، وكان مركزه على بعد 13 كيلومترا شمال شرق جزيرة ساموس اليونانية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن تشكيل خلية أزمة في الوزارة إثر زلزال إزمير، وتم تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، حيث أعلنت إدارة الطوارئ ومكافحة الكوارث التركية عن حصيلة أولية للزلزال أشارت فيها إلى مقتل 4 أشخاص، أحدهم توفي غرقا بسبب ارتفاع منسوب مياه بحر إيجة، بالإضافة إلى سقوط 152 جريحا.