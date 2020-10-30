"سي إن إن": ارتفاع إصابات زلزال تركيا إلى 257 شخصا

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، بأن عدد حالات الإصابة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة إزمير التركية ارتفع إلى 257 شخصا.

وأضافت الشبكة، أن محاولات إنقاذ عشرات الأشخاص الآخرين لا تزال جارية في إزمير.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن عمليات البحث عن المزيد من الضحايا جارية في 12 مبنى منهارا في إزمير.

يُشار إلى أنه جرى الإعلان في وقت سابق من اليوم، عن مقتل ما لا يقل عن 4 أربعة أشخاص وإصابة 120 آخرين على الأقل، جراء الزلزال القوي الذي بلغت شدته 6.6 درجة ومركزه بحر إيجه.

وكانت السلطات التركية، أعلنت أن زلزالا ثانيا وقع مساء اليوم الجمعة، في مياه بحر إيجه، قبالة سواحل غرب البلاد.

وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الزلزال الثاني في تركيا، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، وهو وقع قبالة ولاية آيدن عرب تركيا، بحسب شبكة "روسيا اليوم".