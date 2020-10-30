المدير التنفيذي لـ"أوراسكوم": مهرجان الجونة أرسل صورة مشرفة عن مصر

قال عمر الحوامصي، المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم، إن مهرجان الجونة في نسخته الحالية أرسل صورة مشرفة لمصر إلى كافة دول العالم، كما اهتم القائمون عليه بمراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا بين زائري المهرجان.

وأضاف "الحوامصي"، خلال تصريحاته، بالحفلة الختامية لمهرجان الجونة 2020، والمذاع على فضائية "ON E" أنه قد تم تهيئة كافة الطرقات لتسهيل وصول ضيوف المهرجان إليه، فيما يستعد القائمون على المهرجان في التجهيز للمهرجان في نسخته الخامسة للعام المقبل 2021.

وأوضح أن مكان عقد مهرجان الجونة مخصص أيضا لاستضافة مهرجانات أخرى على مثل تلك الشاكلة، كما سيتم التركيز بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على تطوير المنصة الخاصة بمهرجان الجونة كونها أحد أهم المنصات حاليا ومستقبليا.

وانطلق، مساء اليوم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وكانت بدأت فعاليات المهرجان يوم الجمعة الماضية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، كما تضمنت فعاليات الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وكان عُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وكان حصد الفيلم المصري "ستاشر" للمخرج والسيناريست سامح علاء، جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي، ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى في أيا من أقسام المهرجان، بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.

في إنجاز عالمي جديد للسينما المصرية، حصد الفيلم المصري "ستاشر" للمخرج والسيناريست سامح علاء، جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي، ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى في أيا من أقسام المهرجان، بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.

ADVERTISING وكان الفيلم قد حصل من قبل علي جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي. لتصبح هذه هي ثالث جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة والثلاثين، ويعتبر مهرجان نامور هو الأهم في بلجيكا، ومن أهم المهرجانات الفرانكفونية في أوروبا.

وتسلم الجائزة المخرج سامح علاء الذي عبر عن سعادته وفخره، وأن الكلمات لا تسعفه للتعبير عن شعوره بهذه الجائزة الكبرى.