أمير رمسيس: أزمة كورونا صعبت العمل في مهرجان الجونة

قال أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة، إنهم واجهوا بعض الصعوبات في اختيار الأفلام، وليس من السهل الحصول على حق العرض، وبسبب فيروس كورونا المستجد كانت المهمة أصعب، موضحا أنهم يبحثون عن الأفلام منذ شهر يناير الماضي، وتوصلوا إلى أهم الأفلام التي صنعت هذا العام.

وأضاف "رمسيس"، في لقاء مع قناة "ON" على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، أن هذه النسخة كانت صعبة على أكثر من مستوى، مع الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا، ولكن في نفس الوقت حصلوا على أكثر من فكرة جديدة، ومنها مشاركة بعض الفنانين الذين كان من الصعب مشاركتهم في الواقع ولكنهم شاركوا بطريقة افتراضية، وهذا الأمر أفادهم في التخطيط لتطوير المهرجان في المستقبل.

وحول وجود الفيلم المصري في المهرجان، قال "رمسيس": "نفسنا يبقى فيه فيلم مصري، ولكن مش سهل دايما، خاصة أنه تم تأجيل عدد من الأفلام المهمة، والأمر صعب لكي لا نتهم بالمحاباة، ولدينا عروضا كثيرة من الأفلام القصيرة مثل فيلم ستاشر".

وعن فيلمه الجديد "حظر تجول"، قال، إن المهرجان عطله عن السينما ولكنه عاد بالفيلم الذي استغرق مدة عامين، بطولة الفنانة إلهام شاهين، والفنانة أمينة، واللتان ستظهران بشكل مختلف.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات المهرجان مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.