الماجستير بـ20 ألف جنيه.. تفاصيل سقوط صاحب أكاديمية وهمية لمنح الشهادات

كشفت تحريات مباحث الأموال العامة تفاصيل ضبط أكاديمية وهمية بالجيزة للنصب على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 10 و20 ألف جنيه.

وذكرت التحريات قيام حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص (أكاديمية) بمحافظة الجيزة، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على راغبى الحصول على الشهادات الجامعية والشهادات العليا ماجستير دبلومات وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى عن مزايا الدراسة بالأكاديمية زاعماً كونه وكيلاً للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية.

وأوضحت التحريات أن المتهم زعم أن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية والأجنبية فى مجالات مختلفة (التمريض والأشعة والتحاليل الطبية والعلاج الطبيعى وتركيبات الأسنان ومساحة وتشييد وبترول وتعدين وتمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقام بتزوير الشهادات الدراسية والكارنيهات المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية تفيد بحصول ضحاياه على درجات الماجستير والدبلومات فى العديد من التخصصات العلمية (خلافاً للحقيقة) نظير حصوله منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين (10 إلى 20 ألف جنيه) من كل دارس.

تم ضبط المتهم وبحوزته 3 شهادات دراسية باللغة الإنجليزية منسوبة لإحدى الجامعات خارج البلاد تفيد منح أشخاص درجات علمية ماجستير دبلوم دكتوراه يشتبه فى كونها مزورة و3 شهادات دراسية ( بيان درجات) باللغة الإنجليزية تفيد حصول أصحابها على تقديرات (جيد جداً – امتياز) فى العديد من التخصصات العلمية مزورة بالكامل و 5 كارنيهات منسوبة لإحدى الجامعات خارج البلاد مزورة بالكامل الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير وهى عبارة عن جهاز حاسب آلى بمشتملاته وهاتف محمول وبفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات الدالة على نشاطه الإجرامي، تمت إحالة المتهم للنيابة العامة التى قررت التحفظ على المضبوطات وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.