ضبط صاحب مكتب للخدمات تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالغربية

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، القبض على صاحب مكتب للخدمات الحكومية بمركز سمنود، بتهمة تزوير مستندات ومحررات رسمية وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بشأن قيام صاحب مكتب للخدمات الحكومية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود، بممارسة نشاط إجرامي، تخصص فى مجال تزوير وتقليد المحررات الرسمية المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية المختلفة وترويجها على بنطاق محافظة الغربية والمحافظات المجاورة، لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، وإتخاذه من مكتبه الكائن بمدينة سمنود مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية، جرى استهدافه وضبطه حال تواجده بالمكتب المُشار إليها، وتحفظت القوة على (شهادات قياس المهارة بأسماء أشخاص منسوبة لإحدى الجهات الحكومية – كارنيهات مزاولة حرفة بأسماء أشخاص مختلفة – طلبات إستخراج شهادات قياس مهارة ومزاولة مهنة خالية البيانات معدة للتزوير، جهاز كمبيوتر – هاتف محمول - مبلغ مالى) ، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين إحتوائها على العديد من الملفات التى تضم العديد من المستندات والملفات تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه وطباعة المحررات المزورة بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.