من إنعام سالوسة لـ"بشرى".. "ويكيبيديا" تخصص تزوير أعمار الفنانين

رغم أن أغلب مستخدمي شبكة الإنترنت يعتمدون على موقع "ويكيبيديا" للحصول على المعلومات، إلا أن الموقع يمتلئ بالعديد من المعلومات الخاطئة وغير الصحيحة، خاصة تلك التي تتعلق بالفنانين.

وترتبط أبرز المعلومات الخاطئة المسجلة بموقع "ويكيبديا" بتواريخ ميلاد الفنانين أو وفاتهم، والتي دومًا تُكتب بشكل غير دقيق، ما جعل دفع عددًا من الفنانين لتكذيب الموقع، والتأكيد على أن أعمارهم مختلفة عما هو مُسجل به.

مشيرة إسماعيل

ذكر موقع "ويكيبديا" أن تاريخ ميلاد الفنانة مشيرة إسماعيل، يوافق 26 سبتمبر عام 1950، أي أنها تحتفل بمرور 70 عامًا على ميلادها، وهو الأمر الذي نفته الفنانة في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، مؤكدة بشكل ساخر "مش أنا عيد ميلادي مش النهاردة"، على غرار طريقة عادل إمام وعبارته الشهيرة في فيلم "السفارة في العمارة" .

وقالت الفنانة مشيرة إسماعيل، إن تاريخ ميلادها الحقيقي، يوافق 15 يناير عام 1952، لكن على شبكة الإنترنت كُتب أنه يوافق يوم 26 سبتمبر 1950، وهذا غير صحيح بالمرة، وعن غضبها من ذكر وكتابة تاريخ ميلادها بشكل غير صحيح، قالت ضاحكة، "بيكبروني عن سني شوية، هعمل إيه؟".

إنعام سالوسة

وفي مطلع الشهر الماضي احتفل العديد من جمهور ومحبي الفنانة إنعام سالوسة بعيد ميلادها في 9 سبتمبر، الأمر الذي نفته الفنانة القديرة، مؤكدة أن عيد ميلادها ليس في ذلك اليوم.

وبسؤالها عن الطريقة الأفضل لتوثيق تواريخ ميلاد الفنانين للاحتفاء بهم، أكدت الفنانة إنعام سالوسة لـ"الوطن": "إنتوا ليه ما بتفتكروناش غير في عيد ميلادنا.. لماذا ننتظر احتفال عيد الميلاد أو أي ذكرى أخرى ليتم تكريم الفنان والحديث عن أعماله؟"، مشيرة إلى أنه من الممكن الاحتفاء بالفنانين وأعمالهم طوال العام.

بشرى

وتحتفل الفنانة بشرى، بعيد ميلادها اليوم 5 أكتوبر، وأكدت "بشرى" لـ"الوطن" إنها تحتفل بعيد ميلادها التاسع والثلاثين وليس الرابع والأربعين، كما يزعم موقع "ويكيبديا"، والذي أشار إلى أنها من مواليد 1976، مؤكدة أنها وُلدت يوم 5 أكتوبر عام 1981.