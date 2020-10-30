هاني رمزي من الجونة: من لا يتذوق الفن يمكن أن يصبح إرهابيا

قال الفنان هاني رمزي، إنه يتابع الأفلام المعروضة في مهرجان الجونة، وسعيد بها جدا، والكثير منها كان جيدا، مضيفًا: "كان فيه تطور كبير في الدراما، وتحس إنها مناسبة لينا، وفيلم أحمد مالك كان عظيم، وفيلم الرجل الذي باع ظهره، كان عظيما، وأنا استفدت منه جدا، والقصة كانت مؤلمة ولكنها واقعية".

وأضاف "رمزي"، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، في تغطية خاصة على هامش حفل ختام مهرجان الجونة، مع قناة "ON" الفضائية، الجمعة، أن السينما والفنون بصفة عامة يمكن أن تكون سلاحا لتغيير شخصيات الناس، والبلاد التي تخلو من الفن هي بلاد جافة، ومن لا يتفاعل مع الفن يكون جافا ويمكن أن يصبح إرهابيا، ولكن من يحب الموسيقى والسينما يكون مرهف الحس، ويجب تعميم الفنون في المدارس، ويجب على الجميع الانتباه لذلك.

وعن انتشار فيروس كورونا في البلاد، قال: "محدش مش خايف، وأحيي إدارة المهرجان التي حرصت على تنظيمه خلال هذه الجائحة، وهذا ثقة في الدولة وإجراءاتها، والجميع كانوا ملتزمين بالتباعد الاجتماعي، واحنا في مصر محيرين العالم كله بسبب كورونا، والحكومة سخرت كل الإمكانيات للسيطرة على الأوضاع".

وأشار هاني رمزي، إلى أنه يعمل حاليا على فيلم اسمه "عمر المحتار"، بعد المهرجان، والضحك فيه حديث جدا.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات المهرجان مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.