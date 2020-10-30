آسر ياسين: إقامة مهرجان الجونة انتصار.. والفيلم الجيد يملك 3 عناصر

قال الفنان آسر ياسين، عضو تحكيم الأفلام الروائية مهرجان الجونة السينمائي، إنه معجب باختيارات لجنة اختيار الأفلام بالمهرجان، خاصة أن معظمها أفلام جيدة جدا، "الافلام اللي اختاروها هايلة كلها"، موجها الشكر على اختياره عضوا في لجنة التحكيم، "الكيميا بينا كانت في منتهى الروعة وبقينا أصدقاء".

وأضاف "ياسين"، خلال لقاء على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، أنه يتعامل مع الأفلام في لجنة التحكيم على أنه صانع فيلم، خاصة أنه بجانب التمثيل خاض تجربة الإنتاج والإخراج والكتابة والمونتاج وتسجيل الأصوات، ما مكنه من معرفة صناعة الأفلام.

وتابع: "أنا بالنسبالي مينفعش يبقى فيه عنصر أقل من عنصر، مينفعش يبقى التمثيل حلو أوي بس الإخراج وحش، لأن اللي خلى الممثل كويس هو المخرج، وطبيعي المخرج هو اللي هينقي السيناريو الجيد، لو الإخراج والسيناريو والإنتاج وسيبك من التمثيل لو هما مع بعض أو لو معايا 2 من الـ3 دة فيلم كويس".

وواصل: "إحنا مش بنبص على الإنتاج كقيمة إنتاجية ولكن القيمة الفنية، ولازم الـ3 عناصر يبقى فيهم تناغم، مش إن الفلوس كتير، لكن إن المنتج يفهم إنه بيعمل فيلم كويس، المنتج فنان".

وأبدى الفنان سعادته بإقامة مهرجان الجونة، معتبرا ذلك انتصار، كما أنه ينتظر إقامة مهرجان القاهرة السينمائي، موجها الشكر لوزارة الصحة لدورها في المهرجان، "مصر عاملة شغل حلو أوي، دة مش مستوى عالمي، بس فيه مهرجانات تيجي تتعلم إزاي المهرجانات تتعمل إزاي".

وبدأ، منذ قليل، توافد عدد من النجوم والفنانين على الريد كاربت الخاص بحفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دروته الرابعة، والذي بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي، وكان من أول الحضور المخرج أمير رمسيس والمنتجة مريان خوري، كما حضر على الريد كاربت المخرج السوداني أمجد أبو العلا والكاتبة النمساوية سونيا.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات مهرجان الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.