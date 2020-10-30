تفاصيل الحصول على خدمة منح المشروعات من بنك ناصر الاجتماعي

يتطلع بنك ناصر الاجتماعي لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية لتحويل الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجة وفعالة بالمجتمع، فيقدم لعملائه خدمة منح مشروعات كإحدى خدمات التكافل للبنك، في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة لخدمة منح مشروعات من بنك ناصر، وفقا لما حدده البنك، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل خدمة منح مشروعات من بنك ناصر الاجتماعي

الهدف الأساسي من منح هذه المشروعات هو تحويل الطاقات المعطلة في الأسر الفقيرة إلى طاقات عاملة، وتحويلها من أسر تتلقى الإعانات إلى أسر منتجة وتعتمد على نفسها، لذا تكون الأولوية في منح هذه المشروعات للأسر الفقيرة التي بها أفراد قادرون على العمل.

الفئات المستحقة لخدمة منح مشروعات بنك ناصر

ـ جميع الأسر الأولى بالرعاية التي لها القدرة على إدارة مشروع ومتابعته.

ضوابط الحصول على خدمة منح مشروعات من بنك ناصر

ـ أن يكون من مستحقي الزكاة (إثبات الدخل من عدمه).

ـ أن يكون لديه ضامن (موظف بالحكومة أو القطاع العام أو المعاش) بتحويل المرتب أو المعاش عند الطلب.

ـ أن يتسلم المشروع عينا وليس نقدا، (مندوب من البنك المستفيد).

إجراءات الحصول على خدمة منح مشروعات من بنك ناصر

الطريقة الأولى من خلال لجان الزكاة وذلك على النحو التالي:-

ـ يتقدم طالب المشروع للجنة الزكاة بطلب للحصول على مشروع تمليك وسائل ومستلزمات الإنتاج.

ـ تتقدم اللجنة للفرع للحصول على النماذج المعدة لذلك والموضح بها، بيانات عن المشروع؛ نوعه، قيمته، عدد الأقساط، طريقة السداد، فترة السماح، تكوين الأسرة، مكان المشروع، ضمان اللجنة، رأى الفرع، صورة البطاقة، الرقم التأميني.

ـ تتعهد اللجنة أمام الفرع بضمان المشروع وسداد الأقساط الشهرية.

الطريقة الثانية حالات فردية، من خلال الفرع مباشرة، وهي الحالات التي لا تجد لجنة زكاة قريبة منها تتوجه إلى أقرب فرع للبنك للحصول على المشروع المناسب لها بالشروط الآتية:-

ـ أن يكون من مستحقي الزكاة (إثبات الدخل من عدمه).

ـ أن يكون لديه ضامن (موظف بالحكومة أو القطاع العام أو المعاش) بتحويل المرتب أو المعاش عند الطلب.

ـ أن يتسلم المشروع عينا وليس نقدا (مندوب من البنك المستفيد).

ـ يسمح بإقامة مشروعات لأكثر من شخص حال احتياج المشروع ذلك ولا يسمح بإقامة مشروعات ضارة بالبيئة، الصحة، أو الأمن.

المستندات المطلوبة للحصول على خدمة منح مشروعات من بنك ناصر

ـ استمارة طلب الحصول على مشروع تمليك وسائل الإنتاج بالفرع.

ـ صورة البطاقة (صاحب المشروع، الضامن).

ـ الرقم التأميني (صاحب المشروع، الضامن ).

ـ إثبات عنوان المستفيد ومكان المشروع.

ـ تعهد من اللجنة بمتابعة المشروع.

ـ محضر شراء وتسليم المشروع بالفرع.

وأنشئ بنك ناصر الاجتماعي كهيئة عامة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 66 لسنة 1971 برأسمال قدره 1.2 مليون جنيه كأول كيان اقتصادي اجتماعي في مصر والشرق الأوسط وبتطور لرأس المال حتى وصل إلى 2.5 مليار جنيه، وقد بدأ نشاطه بافتتاح فرع واحد فقط هو فرع القاهرة في 25 يوليو 1972 ثم واصل البنك انتشاره حتى وصل عدد فروعه إلى 94 فرعًا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.