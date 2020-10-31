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حظك اليوم السبت 31-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:07 ص | السبت 31 أكتوبر 2020
برج الدلو

برج الدلو

يعرف عن  أنثى برج الدلو التناقض في شتى الجوانب الحياتية، كما أنها يسكن بداخلها روح طفولية بريئة جدا، كما أنها لا تستطيع الكره أو كتم حقد بداخلها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الشمس في وضع معاكس وعليك أن تعرض وجهة نظرك بلطف كي يقبلها الآخرون.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل معاكس.. ويطالبك ذلك بعدم العناد مع الأهل والأحباب وتجنب الجدال.

 

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة العالمية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

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