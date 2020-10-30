ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 12 قتيلا و419 مصابا

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الجمعة، إن 12 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، بينما أصيب 419 آخرين، إثر الزلزال الذي ضرب غربي البلاد.

وأضافت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في 17 مبنى.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي لضحايا الزلزال إلى 14 شخصا في اليونان وتركيا معاً، حيث قتل شخصان في اليونان.

وقالت تقارير ووكالات أنباء تركية، إن الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة قبالة أزمير تسبب بحدوث موجات مد عاتية جزئية (تسونامي)، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وعبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت وكالة الأناضول: "حدوث تسونامي جزئي في منطقة "سفري حصار"، جراء زلزال إزمير ومعلومات أولية عن إصابة شخص".

وبينما قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجه اليوم الجمعة، قال مركز الرصد الزلزالي الأمريكي إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بحسب مقياس ريختر.

أما المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، فقال إن الزلزال بلغت قوته الأولية 6.9 درجة، وكان مركزه على بعد 13 كيلو متر شمال شرق جزيرة ساموس اليونانية.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول"، في تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر أن "الزلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ومركزه على عمق 16.5 كيلومترا في بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفري حصار" غربي تركيا، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الهزة الأرضية شعر بها سكان مدينتي إسطنبول وإزمير أيضا.