رسالة دكتوراة لـ طبيب مصري تؤدي إلى "مضاعفة الإنتاج الحيواني"

قال الإعلامي أحمد فايق، إن العالم المصري الدكتور أحمد العليمي الذي سافر إلى أمريكا وحصل على شهادة الدكتوراة من إحدى جامعاتها، عن تقليل تكلفة الغذاء اللازم لإنتاج الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم أدى إلى حدوث نقلة كبيرة في هذا المجال.

وأضاف فايق خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc"، أن العالم المصري قرر العودة إلى مصر بعدما ثبت نجاح بحثه وعمل في المركز القومي للبحوث على أرض مصر.

بدوره قال العليمي، إنه نشر 30 بحثًا وقدمها في أكثر من 7 مؤتمرات علمية ولهذا جرى ترشيحه من قبل أكبر علماء التغذية في علم الحيوان للحصول على جائزة تمنح لطالب واحد كل عام يتم اختياره من قبل مجموعة من العلماء وهي "ملك الزراعة".

وحول آلية استفادة مصر من هذا المشروع، قال: "هنقدر نطور ونغير تفكيرنا في طريقة تركيب العلائق لزيادة العناصر الغذائية اللي بنديها للأبقار خلال فترة الحمل وما بعدها وبالتالي نستطيع تقليل تكاليف الإنتاج ونستطيع التوسع في المزارع بشكل أكبر لزيادة عملية الإنتاج الزراعي".

وواصل: "ما فعلته في الولايات المتحدة كان له مردود كبير جدًا على مستوى المجتمع الدولي من أجل الاستفادة به في تغذية الإنسان وفي هذا يكون الحديث عن نقطة الاتصال بين العلم الزراعي والعلم البشري لتحسين نمو الأطفال ومنحهم مركبات غذائية ليست موجودة في اللبن الصناعي من أجل رفع معانتهم، ورجعت إلى مصر بعد حصولي على الدكتوراة من اجل تطبيق النتائج المهمة التي وصلت إليها سواء على الأبقار الحلابة أو الحيوانات المزرعية بشكل عام".