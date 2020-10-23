مدير الإنتاج الزراعي بمطروح: عصر زيتون بكمية تبلغ 6 أطنان يوميا

أعلن المهندس إسلام السيد مدير وحدة الإنتاج الزراعي في مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء أن هناك إقبال متوسط من المواطنين، هذا العام على عصر الزيتون بوحدة التصنيع الزراعي، وبلغت الكميات التي تم عصرها خلال أيام تتراوح من 4 وحتى 6 أطنان يوميًا من أصناف الزيتون المختلفة، ويستمر استقبال الزيتون والعمل على تحويله إلى زيت وتسليمه لأصحابه.

وقال "السيد"، اليوم، إن هذا الموسم يشهد ارتفاعًا في أسعار ثمار الزيتون، ويتراوح سعر الكيلو بين 6 جنيهات و7 جنيهات، حسب كل صنف من أصناف الزيتون، وأن إنتاج الزيت النقى بتراوح من 10 % إلى 22 % لأصناف زيتون الزيت.

وأضاف، أن الوحدة تعمل خلال موسم عصر الزيتون على استقبال إنتاج المزارعين، من الزيتون لعصره واستخراج الزيت مقابل 60 قرشا للكيلو، موضحًا أن عملية إنتاج زيت الزيتون، يمر بمرحلة غسيل الزيتون ومروره فى الهواية لنزع المخلفات وأوراق الشجرة، قبل فرم الثمار بماكينة لتصبح كالعجينة، ويليها مرحلة التقليب على حسب نسبة الزيت فى ثمار الزيتون، ليصل إلى المرحلة النهائية وهى مرحلة الطرد المركزي، وهي الأهم فى عملية فصل زيت الزيتون من العصير الناتج من الثمار.

كان المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، أعلن أن الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه للدكتور عبد الله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء بضرورة تقديم جميع أوجه الدعم لمزارعى مطروح، وخاصة مزارعي الزيتون من خلال توفير معاصر الزيتون الحديثة لبدء موسم جني ثمار الزيتون الذى تشتهر به محافظة مطروح بتخفيض 40%.

وأشار وزير الزراعة إلى إن الدولة تستهدف الإنطلاق عبر عدد من المشروعات التنموية فى الأراضى الجديدة، اعتمادا على الاستخدام الأمثل للموارد الأرضية والمائية مع رفع كفاءة الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل والصحراء الغربية لتحقيق الأمن الغذائي.