"التخطيط": زيادة الإنتاج الزراعي لمصر 14.5% فى 2021

أصدرت وزارة التخطيط، أمس، تقريراً حول مستهدفات قطاع الزراعة بخطة العام المالى 2020/2021، مشيراً إلى أهم مُستهدفات قطاع الزراعة خلال خطة عام 2020/2021 وتتمثل فى زيادة الإنتاج الزراعى من 938.9 مليار جنيه عام 19/2020 بالأسعار الجارية إلى 1075.1 مليار جنيه فى عام 20/2021، بمعدل نمو 14.5٪، وبما يعادل 11٪ من الإنتاج الإجمالى، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية بنسبة تتراوح بين 5٪ و10٪ لتصل قيمتها إلى 2.6-2.7 مليار دولار فى خطة عام 20/2021.

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن قطاع الزراعة والأنشطة الملحقة به يحتل أهمية اقتصادية كبيرة حيث إنه يشكّل الـمصدر الرئيسى للغذاء، والمورّد الأساسى لمدُخلات القطاع الصناعى المحرّك الفاعل للنمو، علاوة على أنه قطاع كثيف العمالة يوفّر الشطر الأعظم من فرص العمل فى المناطق الريفية، كما يتميز بتعدّد وعُمق علاقاته التشابكية بالقطاعات الأخرى، وفى مقدمتها النقل والتخزين والتجارة والصناعات التحويلية.

ولفتت «السعيد» إلى أن قطاع الزراعة يكتسب أهمية خاصة فى ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد نظراً للتوجّه الاستراتيجى للدولة نحو إحلال المنتج الوطنى محل الواردات، مما يُفسح المجال للتوسّع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى، بالإضافة إلى استغلال الفرص التصديرية أمام الحاصلات الزراعية للنفاذ لأسواق جديدة، مثل تصدير الموالح وغيرها من الفواكه لأسواق دول أمريكا اللاتينية، والتوسّع فى زراعة النباتات العطرية والطبية.