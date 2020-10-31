"الوطنية للانتخابات": النتيجة النهائية للمرحلة الأولى غدا.. و"الهجرة" تستعد لـ"الثانية" في الخارج

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب فى المرحلة الأولى التى ضمت 14 محافظة غداً الأحد بعد انتهاء التصويت والفرز الخاص بها الأسبوع الماضى، فيما تصاعدت الدعاية الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية التى تضم 13 محافظة قبل ساعات قليلة من بدء الصمت الانتخابى المقرر له غداً.

وتضم المرحلة الأولى لانتخابات النواب 14 محافظة هى «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح»، بينما تضم محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة هى «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء».

"لاشين": تلقينا جميع النتائج وانتهينا من نظر التظلمات.. و"الهيئة" الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى تصريحات صحفية له أمس، إن الهيئة تلقت كل نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب بـ14 محافظة، وانتهت من نظر تظلمات المرشحين على عمليات الفرز، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية غداً بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج للمرحلة الأولى، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

من جانبها تستعد وزارة الهجرة لبدء التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج لاختيار مرشحى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، للرد على كل استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات مجلس النواب وكيفية مشاركتهم فى انتخابات مجلس النواب.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الدولة أتاحت استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب مثلما تم فى انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، نظراً لعدد من الاعتبارات يأتى على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج فى ظل انتشار فيروس كورونا، وفى إطار الالتزام بالإجراءات التى يفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتى داخل أو خارج السفارات والقنصليات.

وتابعت «مكرم» أن التصويت بانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية بـ«الجولة الأولى» سيبدأ يومَى 2 و3 نوفمبر المقبل بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية فى كل دولة، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت الوزيرة إن بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامَى الفردى والقوائم ستتاح للمصريين بالخارج على الموقع الرسمى للهيئة خلال الأيام المخصصة لطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لكل دائرة وفقاً لدائرة محل الإقامة، باستخدام رقم التسجيل، لطباعتها وإبداء الرأى فيها باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم. وأضافت: «يضع الناخب بطاقتَى الاقتراع «الفردى والقائمة» داخل ظرف ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أية بيانات من الخارج، ويضعه مرفقاً به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمناً الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقّع من الناخب شخصياً داخل ظرف آخر، ويدون عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية وإرساله بالبريد المستعجل»، مؤكدة أنه وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه لا يجوز للناخب أن يرسل صوته للجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، كما لا يجوز أن يرسل صوته للجنة اقتراع أخرى بخلاف اللجنة التى قام بتسجيل انتخابه عليها.

فى سياق آخر اشتعلت الدعاية فى انتخابات محافظات المرحلة الثانية قبل ساعات من «الصمت الانتخابى»، ففى الدقهلية دخل المرشحون فى مرحلة «استعراض العضلات» وكل منهم يحاول أن يثبت للناخبين أنه الأقوى والأجدر من خلال المسيرات الصاخبة والمؤتمرات الضخمة، فيما استخدم بعضهم «القوة الناعمة» من خلال التواصل المباشر مع المواطنين والوصول إليهم فى بيوتهم.

ففى دائرة السنبلاوين نظم المرشح محمود النمر مسيرة صاخبة شارك فيها 89 تريلا نقل ثقيل، علاوة على سيارات النقل والملاكى، ولم تتوقف عن استخدام آلات التنبيه، وطافت قرية تمى الأمديد على مدار 12 ساعة متصلة حتى وصل صوتها إلى معظم أبناء المركز.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل الصمت الانتخابى تحركات مكثفة من المرشحين فى محافظة القليوبية فى قرى ومدن المحافظة ولقاءات بكبار العائلات ومسيرات بالشوارع، حيث يتسابق 223 مرشحاً على 16 مقعداً فردياً بـ6 دوائر انتخابية.

واكتست الشوارع والميادين باللافتات الدعائية للمرشحين فى ظاهرة لم تشهدها المحافظة من قبل، وتبارى المرشحون فى محاولات كسب التأييد والمناصرة من الناخبين، حيث شهدت مدينة شبين القناطر زفة ومسيرة لمركبات التوك توك نظمتها حملة دعم المرشح أشرف فتح الباب، بائع الفاكهة المرشح بشبين القناطر، والمعروف بفكهانى الغلابة، والتى دشنها الباعة الجائلون فى المدينة والمركز لدعمه باعتباره مرشحهم، حيث تعاطف العديد من الأهالى مع المرشح وقرروا دعمه بأصواتهم.

وفى السويس نظم أهالى منطقة الغريب والكسارة مؤتمراً شعبياً حاشداً بجوار مسجد سيدى الغريب لدعم مرشحى التحالف الوطنى من أجل مصر فى انتخابات مجلس النواب سيد عبدالحميد وعفاف زهران، ومرشحى المقاعد الفردية اللواء حسن عيد وجمال عبيد.