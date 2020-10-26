الضبع: أداء الوطنية للانتخابات احترافي.. والمصريون قدموا مشهدا مشرفا

أشاد الكاتب الصحفي، محمود الضبع، بالمشهد الذي سطره المصريون في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، يومي السبت والأحد، مؤكدًا أن المصريين رسموا مشهدا مشرفا أمام العالم كله بهذا الاستحقاق المهم، خاصة في ظل التمثيل الذى شاهدناه أمام اللجان من المرأة والشباب وكبار السن وذوى الهمم.

كاتب صحفي: المصريون بعثوا برسالة للخارج قبل الداخل

وقال محمود الضبع، خلال مداخلة هاتفة ببرنامج "الحقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشهد متكامل من المصريين الذين يؤدون الأمانة ويوفون بعهدهم أمام وطنهم، والدولة الممثلة فى بعض الوزارات المتكاتفة فى إخراج المشهد في أبهى صوره، وتحقيق ما يتمناه المواطنون.

وذكر "الضبع" أن الهيئة الوطنية للانتخابات نفذت استراتيجية بشكل احترافي بداية من التوعية والإرشادات والقرارات التي اتخذتها أول بأول في العملية الانتخابية، وشدد على أن مشهد الانتخابات النيابية كان مشرفًا لمصر وللمصريين الذين بعثوا برسالة للخارج قبل الداخل من الانتخابات، حيث لم يتوقع أحد هذا الإقبال الكبير، وخاصة في ظروف كورونا التي قد تحيل قدومهم.

وتابع: "مع المصريون قدموا مشهد مشرف أمام العالم كله وأعادوا الروح التي نحتاجها ونحاول نجددها في كل محفل سياسى".