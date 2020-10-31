مرشحة "القائمة الوطنية": لأول مرة 148 سيدة سيجلسن تحت قبة البرلمان الجديد

قالت النائبة سولاف درويش، مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، إن أكبر أحلامها خلال الدورة البرلمانية الجديدة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لأن به ثغرات تُستخدم ضد المواطن فى كثير من القضايا.. وإلى نص الحوار:

كيف رأيتِ وجودك ضمن مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر؟

- شرف لى أن أكون ضمن القائمة الوطنية للبرلمان للمرة الثانية، وأنا واحدة ضمن 98 نائباً فقط من الدورة البرلمانية الأخيرة فى القائمة الوطنية، وهذا يحملنى مزيداً من المسئولية، ورغم ما قدمته وحاولت أن أقدمه خلال المرحلة السابقة، إلا أن المسئولية أصبحت أثقل ولا بد من التفاعل بشكل أكثر إيجابية مع الموضوعات المختلفة.

ما أهم ما يميز القائمة الوطنية؟

- القائمة مثّلت جميع الأطياف والأيديولوجيات والأجواء الحزبية يميناً ويساراً، ونجد فى تمثيلها اليسار بعدد 24 مرشحاً، وكان فى السابق لا يحصل إلا على عدد مقاعد قليل لا يتخطى 3 مقاعد، وهو ما يؤكد أننا نعيش فى حراك سياسى سليم، كما حصلت المرأة فيها على 25%، وبها نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة وعنصر الشباب والعمال والفلاحين، فالتوازن فى القائمة الحالية لم أره حتى فى قائمة الانتخابات الماضية.

"كورونا" أثَّر على الدعاية الانتخابية والمرشحون اعتمدوا على السوشيال ميديا

كيف رأيت الدعاية الانتخابية هذه المرة.. وما الاختلاف عن السابق؟

- لا شك أن فيروس كورونا أثّر بشكل كبير على شكل الدعاية الانتخابية الحالية، ما جعل عدداً كبيراً من المرشحين يتجهون إلى الجانب الإلكترونى، الذى أصبح أقوى من المؤتمرات واللقاءات، حيث ظهر عدد كبير من المرشحين من خلال بث مباشر وفيديوهات تعريفية يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى تعليق الملصقات واللافتات فى الدائرة.

من وجهة نظرك ما أبرز الملفات التى أمامك حال دخول المجلس؟

- فى الأساس أنا رئيس لجنة الهجرة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويشغلنى فى المقام الأول كل ما يؤرق الطبقة العاملة، ويأتى ملف قانون العمل الجديد وصدوره على رأس أولوياتى، حيث إن عدم صدوره حتى الآن تسبب فى عدم راحة لدى العمال، لأنه ينظم العمل فى القطاع الخاص ويحفز الشباب على الانضمام للقطاع.

وهل هناك ملفات أخرى؟

- نعم هناك ملف قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وبه أكثر من مادة لها أثر سلبى، ولا بد من تعديلها، وقانون قطاع الأعمال، هناك بعض المواد التى تتعلق بتجهيز اللوائح ووجود ممثلين للعمال بمجالس الإدارات من النقاط الهامة التى تحتاج إلى تعديل.

سولاف درويش: المرأة تعيش عصرها الذهبى فى عهد "السيسى".. وتعديل قانون الإجراءات الجنائية أكبر أحلامى

ما رأيك فى ملف تمكين المرأة؟

- المرأة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أصبحت شريكاً أساسياً فى صناعة القرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى، ولأول مرة يصل عدد مرشحى المرأة فى القوائم لنسبة 50%، أى سيكون هناك 148 سيدة تحت قبة البرلمان، بالإضافة إلى نتائج انتخابات الفردى والتعيين، وفى الدورة البرلمانية الأخيرة وصل عدد النائبات بمجلس النواب إلى 90 نائبة.

هل نستطيع القول إن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها؟

- بالفعل المرأة فى هذه الفترة تعيش عصرها الذهبى، ويُعد هذا انتصاراً للمرأة ولدورها خلال الفترات السابقة، فالمرأة أصبحت لديها كرامة فى العهد الحالى مثل العصور السابقة، ومنها عصر الفراعنة الذى وصلت فيه المرأة للحكم كالملكة كيلوباترا ونفرتيتى، كما أن القيادة السياسية تؤمن بدور المرأة فى المجتمع، ففى برلمان 2010 كان عدد النائبات فى البرلمان 10 فقط، والنائبات تحت قبة البرلمان لا يتحدثن فى مشكلات المرأة فقط وإنما فى كل الموضوعات والقضايا.

رسالة للناخب

لازم تكون إيجابى وتنزل تشارك وتدلى بصوتك مها كان اختيارك لكن صوتك مهم، لأن سلبيتك وعدم نزولك يهدر حقك فى اختيار من يمثلك، وماتبقاش تزعل لو جه نائب انت مش عاوزه، ولازم تعرف إن مفيش نتيجة انتخابية محسومة، ونتيجة الانتخابات أنت فقط من يحسمها.