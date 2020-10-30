رئيس التحرير

محمود مسلم

إصابات كورونا في أوروبا تتعدى الـ10 ملايين حالة

كتب:

وكالات
10:03 م | الجمعة 30 أكتوبر 2020
انتشار فيروس كورونا في أوروبا

انتشار فيروس كورونا في أوروبا

سجلت أوروبا أكثر من 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء تفشي الوباء في القارة العجوز مع بداية العام، وذلك وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، استنادا إلى مصادر رسمية، اليوم الجمعة.

وتشكل القارة الأوروبية التي تحوي 52 دولة، المنطقة الثالثة الأكثر تضررا في العالم من حيث عدد الإصابات، خلف أمريكا اللاتينية والكاريبي (11.2 مليون إصابة) وآسيا (10.5 مليون)، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وفيما يخص العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي كورونا، فإن أوروبا تعد الثانية بعد تسجيل نحو 275 ألف وفاة، خلف أمريكا اللاتينية والكاريبي (نحو 399 ألف وفاة).

يذكر أن أوروبا هي المنطقة التي يتفشى فيها "كوفيد-19" سريعا حاليا، فقد ارتفعت نسبة المصابين الجدد بـ41 % خلال أسبوع، وسجل فيها نحو نصف الإصابات في العالم في الأيام السبعة الماضية.

اقرأ المزيد:

الصحة العالمية: كورونا لا يزال يشكل حالة طوارئ عامة تثير قلقا دوليا

فرنسا تعود للإغلاق التام بسبب إصابات كورونا.. وتوقعات بموجة ثالثة

الصحة العالمية تقدم 7 نصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

استشاري "الصحة العالمية" يتوقع زيادة إصابات كورونا في مصر