الصحة العالمية تقدم 7 نصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

قدمت منظمة الصحة العالمية بعض النصائح للمواطنين تزامنًا مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا وذلك عبر الموقع الرسمي للمنظمة.

النصائح الخاصة بمواجهة فيروس كورونا ننقلها لكم كما يلي:

- حافظ على سلامتك باتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة، مثل التباعد البدني ولبس الكمامة والحفاظ على التهوية الجيدة في الغرف وابتعد عن التجمعات واحرص على تنظيف اليدين والسعال في ثنية المرفق أو في منديل ورقي.

-ابتعد مسافة متر واحد على الأقل عن الآخرين للحد من مخاطر الإصابة بالعدوى عندما السعال أو العطس أو الكلام.

-ابتعد مسافة أكبر من ذلك عن الآخرين عندما تكون في أماكن مغلقة وتأكد كلما ابتعدت مسافة أكبر، كان ذلك أفضل.

-اجعل لبس الكمامة إجراء طبيعياً في حالة وجودك مع الآخرين.

-اهتم بالقواعد الأساسية للبس الكمامة مثل تنظيف يديك قبل أن تلبس الكمامة، وقبل وبعد خلعها والبسها بشكل صحيح وتأكد من أنها تغطي أنفك وفمك وذقنك.

-البس كمامة قماشية إلا أثناء وجودك وسط جماعة ترتفع فيها مستويات المخاطر ويكتسي ذلك أهمية خاصة إذا كنت لا تستطيع الحفاظ على التباعد البدني، ولاسيما في الأماكن المغلقة المزدحمة التي تفتقر إلى التهوية الجيدة.

-البس كمامة طبية أو جراحية إذا كنت تبلغ أكثر من 60 عاماً من العمر، أو تعاني من حالات طبية أو تشعر بالتعب، أو تقدم الرعاية إلى أحد المرضى من أفراد الأسرة.