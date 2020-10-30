دراسة حديثة تُفرح المصريين.. لقاح الدرن يخفف من آثار فيروس كورونا

قال الإعلامي أحمد فايق، إن هناك دراسة حديثة، كشفت أن الحصول على لقاح الدرن، أو ما يعرف بـ"BCG"، يخفف من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حيث إن العديد من الدراسات السابقة أشارت إلى ذلك، ولكن في الفترة الأخيرة، ظهرت دراسة علمية حديثة نشرتها مجلة "لانسيت"، أكدت ذلك.

وأضاف "فايق"، في برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، الجمعة، أن هذه الدراسة شارك فيها ممثل عن منظمة الصحة العالمية، وأجريت على مواطني جنوب أفريقيا وغينيا، وبعض الدول الأفريقية التي تحصل على نفس اللقاح.

وأشار الإعلامي إلى أن هذا اللقاح يؤخذ في سن معينة، وجميع المصريين حصلوا عليه في المدرسة، ويؤخذ مرة واحدة فقط في الحياة، والدراسة أثبتت بالدليل العلمي القاطع، أن الأطفال الذين حصلوا على اللقاح انخفضت نسبة الوفيات بينهم بنسبة 38%، بالإضافة إلى أن الآثار الجانبية للفيروس مثل التهاب الصدر، تنخفض لدى الحاصلين على اللقاح بنسبة 85%.

وكشف أن الدول التي حصلت على لقاح "BCG" هي معظم دول أفريقيا، والهند، وأوروبا، ولكن طريقة تعاطيه في هذه الدول مختلفة، منها فتح جزء من الجسم، ووضع اللقاح فيه، ولكن مصر تستخدم طريقة أخرى وهي "الحقنة تحت الجلد" ورغم صعوبتها إلا أنها الطريقة الأفضل في مواجهة آثار فيروس كورونا، معقبا: "ماحدش عارف إن ده كان هيحصل، ولكن دي عناية الله بينا".

ولفت إلى أن الدراسات التي تنشر في هذه المجلة العلمية تُراجع من كبار العلماء في العالم، وهذا يعني أننا كشعب مصري لدينا نسبة حماية من الآثار الجانبية لفيروس كورونا، بالإضافة إلى الدول الأخرى التي حصلت على اللقاح.