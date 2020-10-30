إخضاع 29 ألفا من المسافرين للخارج لاختبارات فيروس كورونا بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، أجرى اختبارات فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد لعدد 29115 مواطنًا من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية، منذ بدء العمل أواخر يوليو الماضي، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية.

يأتي هذا بناء على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان، تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

وأوضح الدكتور"مسعود" أن مواعيد الحجز وسحب العينات تبدأ من التاسعة صباحًا، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني https://clab.mohp.gov.eg/ علي الإنترنت، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة "صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي"، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.

وكانت فرق التدريب ومكافحة العدوى، والجودة، والصحة والسلامة المهنية، بمستشفيات "الزقازيق العام، فاقوس النموذجي، الحسينية، القرين، ههيا، مشتول السوق المركزي"، نظمت تدريبًا للفرق الطبية، على كيفية الإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، وأنواعه، وكيفية تفريغ الشحنة الكهربائية، والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، وأنظمة الأجهزة، وطرق الرعاية التمريضية للمرضى علي جهاز التنفس الصناعي، وأسس وسياسات مكافحة العدوى بالأقسام الطبية، لمنع انتشار الأمراض المعدية.

وجاء التدريب بهدف الحفاظ على الفريق الطبي والمرضي من العدوى الفيروسية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها للتصدي للعدوى من فيروس كورونا المستجد، وتطبيق القواعد الصحيحة في إرتداء وخلع الواقيات الشخصية، وكيفية تطهير وتعقيم الحضانات، وطرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، وكيفية نقل الدم، وكيفية تطبيق معايير أمن وسلامة المريض، وطرق استخدام طفايات الحريق وأنواعها، ومهارات الاتصال، وآداب العطس والسعال، وطرق فصل النفايات، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والفريق الطبي بالمستشفى.