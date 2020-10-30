منتجة "200 متر" عن فوز الفيلم بـ5 جوائز في مهرجان الجونة: "كتير علينا"

أعربت مي عودة منتجة فيلم "200 متر"، عن سعادتها الغامرة بفوز فيلمها بـ5 جوائز بمهرجان الجونة السينمائي، موضحةً: "ده كتير علينا والفرحة لا توصف".

وأضافت "مي"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في سهرة خاصة عبر شاشة "ON"، على هامش ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي: "لا أعرف كيف أصف شعوري وقفزتي أثناء التكريم عبرت عن حالي وأنا أشكر مهرجان الجونة".

وقال أمين نايفة كاتب ومخرج الفيلم، إنه كان قد حضر كلمة مخصصة للتكريم، لكنه لم يستطع قولها بسبب تأثره الشديد، إذ مرت أمامه سنوات طويلة من التحضير والتعب من أجل إنتاج الفيلم، لكنه بكى في نهاية المطاف وفشل في تمالك نفسه.

أما كوثر بن هنية مخرجة وكاتبة سيناريو فيلم "الرجل الذي باع ظهره"، الفائز بجائزة أفضل فيلم عربي، فقد أعربت عن سعادتها وقالت إن هذا التكريم كان مهمًا لها إذ أنه يعرض لأول مرة في الجونة، وبالتالي كان من المهم جس نبض الجمهور العربي وبخاصة في السينما حيث يعرض في مصر الذي تعتبر من أهم البلدان العربية في السينما.

وأضافت: "شاهدت ردود الفعل على الفيلم واعتقدت أن الناس يجاملونني من شدة سعادتهم وأنا سعيدة جدًا بهذا الأمر".

وانطلق مساء اليوم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات المهرجان مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.