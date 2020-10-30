انتشال التميمي: مهرجان الجونة هذا العام متكامل وأكبر من الدورات السابق

رحب انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، بكل من حضر المهرجان والرعاة والفنانين والذين ساعدوا في أن تكون السجادة الحمراء مليئة بالزهور، وكان يتوقع أن يكون المهرجان هذا العام أصغر باعتبار أن هذا العام من أصعب السنوات، إلا أن هذه الدورة كانت دورة متكاملة وأكبر من أي دورة سابقة.

وأضاف "التميمي" خلال كلمته في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، أن أي مهرجان سينمائي طموح لابد أن يتميز بالصعود منذ لحظة تأسيسه، لافتا إلى أنهم يسعون في التوسع عموديًا وليس أفقيًا.

وأوضح أن فريق العمل بالمهرجان تحمل الكثير وله الجهد الأكبر في نجاح المهرجان، لافتا إلى أن المتطوعين في المهرجان هم الجيل القادم لقيادته، متطلعا لإقامة دورة خامسة قوية ثابتة.

وانطلق مساء اليوم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات المهرجان مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.