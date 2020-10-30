بعد فوزه في "كان" و"الجونة".. فريق عمل فيلم "16" يروون كواليسه

استضافت الإعلامية لميس الحديدي فريق عمل الفيلم القصير "ستاشر"، والذي فاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان للأفلام القصيرة كما حصل على أفضل فيلم قصير في مهرجان الجونة.

وقال منتج الفيلم مارك لطفي، إن فيلم "ستاشر" هو أول فيلم مصري يحصل على السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي، "إحنا من امبارح للنهاردة عندنا حالة عدم فهم للخبر، والمخرج سامح علاء موجود دلوقتي في كان".

وأوضح أنه أنتج فيلمين في مهرجان كان السينمائي بجانب فيلم "ستاشر"، و"سعاد" هو فيلم طويل من إخراج أيتن أمير، لافتا إلى أنه أسس شركة في الإسكندرية منذ 15 عاما، وينتج أفلاما تميل للشكل الفني أكثر ليس المقصود بها أنها غير جماهيرية لكن ليس بالأساس أن غرضها تجاري، وجرى إنتاج أفلام قصيرة كثيرة.

وأضاف محمد فوزي، مطور سيناريو الفيلم، أن المقصود بمطور السيناريو هو تطوير قصة الفيلم والشخصيات، "سامح طرح عليا الفكرة من سنتين، وبدأنا نشتغل عليها بالتطوير، وبشاركه في الكتابة مش توجيه وبفهم منه ونتناقش سوا إيه أفضل صورة".

وأكد الممثل سيف حميدة، أن الفيلم يتحدث عن شاب سنه 16 عاما، يجري رحلة في الفيلم، حيث يرغب في الوصول لهدف محدد، ويصله في النهاية، "بتمنى أي حد يشوف الفيلم دة ويخرج منه مستوعب أو قادر إنه يعرف إن نهاية الفيلم دة منحبش نشوفها في الواقع".

وأوضح المنتج محمد تيمور، أنه كان من الصعب إنتاج فيلم مدته 15 دقيقة، ولكن هذه سمات الأفلام القصيرة، خاصة أن هناك أفلام مدتها أكبر من ذلك وهناك أفلام تقل عن هذا، "15 دقيقة مدة مش قليلة على الشاشة".

وأقيم مساء اليوم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وكانت بدأت فعاليات المهرجان يوم الجمعة الماضية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وتوافد عدد من النجوم والفنانين على الريد كاربت الخاص بحفل ختام فعاليات المهرجان، وكان من أول الحضور المخرج أمير رمسيس والمنتجة مريان خوري، كما حضر على الريد كاربت المخرج السوداني أمجد أبو العلا والكاتبة النمساوية سونيا.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات مهرجان الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم..