عمرو عبدالجليل: أنا بني آدم عادي ومابحبش كلمة "نجم"

قال الفنان عمرو عبدالجليل، إن عام 2020 بالنسبة له سنة طيبة، حيث إنه نجح في أول مرة في حياته في الظهور بمسلسلين و4 أفلام: "الحمد لله سنة مبهجة بالنسبة ليا".

وأضاف "عبدالجليل"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن مشاركته في مسلسل "النهاية" جاء بعدما أعجب بالمسلسل من ياسر سامي، وقام بالعمل عليه وكان مستوعبا لكل ما يحدث فيه، حيث إن رؤية المخرج أن الشخصية التي قام بتجسيدها "عزيز" تكون "روبوت"، وهو ما مثل مفاجأة في إحدى الحلقات.

وأوضح أنه عندما يقوم بإلقاء "الإفيه" يقوم بالضحك بداخله ولا يستطيع الضحك بعدما يقوله: "أنا باعتبر إن النكتة أم الكوميديا، أنا مش بمهد بارمي الإفيه على طول، اللي يقول الإفيه مايهزرش واللي يقولها بهزار مابيضحكش".

وأكد عمرو عبدالجليل، أنه يعشق الأعمال الفنية "الأبيض والأسود" ودائما ما يشاهد الأفلام الخاصة بتلك الفقرة: "كلهم بيضحكوني، وفيه أسامي كتير ممثلين وكوميديانات".

وأشار إلى أن المخرج أحد أهم عناصر العمل، حيث أن الفنان عندما يظهر في أحد الأعمال التي يخرجها مخرج قوي دائما ما يستطيع إخراج أفضل ما لديه، حيث أنه كثيرا ما اعتذر عن الظهور في بعض الأعمال بسبب المخرجين، بجانب بعض الأسباب الأخرى كضيق الوقت.

وتابع: "مش بحب كلمة نجم وبحس إني متشعلق فوق أوي، أنا بني آدم ماشي على الأرض ولو طلعت فوق أبرد، والنجومية كمعني مش لذيذ بالنسبة ليا، وأنا ماليش في السوشيال ميديا، وفيه ناس عاملة صفحات باسمي المفروض أنهم أنا، ولما عملت أنا صفحة لقيتهم بيدوني بلاغات، ودايماً باتغلب لأني ماعنديش عضلات في السوشيال ميديا".

وأضاف عمرو عبدالجليل: "مش باهتم أشوف ردود الفعل على السوشيال ميديا، وردود فعل الأفلام موجود في الشارع، ومابحبش أتفرج على أعمالي وأشوف آراء الناس إيه، ولما بقعد أتفرج مش بشوف غير عيوبي فباتضايق جدا".