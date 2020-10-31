اليوم.. أول اجتماع للجنة المشتركة بين مصر والعراق منذ 31 عاما

يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إلى دولة العراق لترأس اجتماعات اللجنة العليا "المصرية – العراقية" المشتركة، مع الدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي.

يذكر أن تلك الاجتماعات هي الثالثة في تاريخ البلدين، والتي تشمل اجتماعات يترأسها رئيسا وزراء البلدين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين في الدولتين الشقيقتين.

وانعقدت "اللجنة المصرية العراقية المشتركة" مرتين فقط من قبل، خلال عامي 1988، و1989، ولكن لم يتم انعقاد اللجنة في التسعينيات أو الألفية.

ومن المقرر أن يناقش الجانبان المصري والعراقي خلال "اللجنة"، التعاون في تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بين قادة بلدان مصر والعراق والأردن، في أغسطس الماضي، والتوقيع على الوثائق والاتفاقيات التي تم تجهيزها في اجتماعات الخبراء واجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية.

كما من المقرر أن يبحث الجانبان التعاون في مشروعات "إعادة إعمار العراق".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأعمال "المصري – العراقي" المشترك، اجتماعاً على هامش "اللجنة العليا"، بمشاركة رجال الأعمال المصريين والعراقيين في بغداد، لوضع التصورات التفصيلية للدخول في شراكات تجارية واستثمارية تخدم مصالح البلدين.

كان الحكومة العراقية قد وجهَّت الشكر والتقدير للدولة المصرية بعد المساعدات العاجلة التي أرسلتها الحكومة المصرية لبلادهم.

وقال أسامة مهدي غانم، رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية، لدى استقباله طائرة نقل عسكرية مصرية محملة بالمساعدات: "باسم حكومة وشعب العراق، نتقدم بشكر وتقدير لحكومة شعب مصر، لإرسال مساعدات ومعدات طبية دعماً منها لمصابي جائحة كورونا في العراق".

كانت القوات المسلحة، قد أعلنت، في بيان رسمي صادر عنها أمس، إرسال مصر لكميات كبيرة من المساعدات الطبية مقدمة من وزارة الصحة المصرية إلى جمهورية العراق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتضامناً مع شعب العراق الشقيق في أوقات المحن والأزمات.

وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بأطنان من الألبان والأدوية حيث كان في استقبالها عدد من المسئولين بجمهورية العراق.

ومن جانبهم وجه الجانب العراقي الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعباً، معربين عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وتأتى تلك المساعدات في إطار الجهود والمساعي المصرية في مساندة دول المنطقة وتخفيف العبء عن شعب العراق الشقيق.