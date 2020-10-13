فؤاد حسين: اجتماع مشترك بين وزراء مصر والعراق والأردن قريبا

أكد فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، أن الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، كان مهماً، ركز على العلاقات الاقتصادية، وكيفية بناء الآلية لاستمرار الأعمال المشتركة، وتهيئة الأجندة لإجتماع القادة القدم، والموضوعات التي طرحت تعلقت بالتعاون الاقتصادي، في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط؛ والتكامل بالمستقبل الغذائي والدوائي بين البلدان الثلاثة، والإعمار في بغداد، والاستفادة من الشركات المصرية والأردنية في بناء المدن المدمرة مرة أخرى.

وأضاف وزير الخارجية العراقي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري والأردني، أنه سوف يكون هناك قريباً اجتماع ثلاثي مشترك، بين الوزراء المعنيين في القطاعات المختلفة، سواء نفط وكهرباء وزراعة وصحة وإعمار بالدول الثلاث في القاهرة، لوضع أولويات حول المشروعات المقترحة، وتفعيل مذكرات التفاهم، والتطرق للقضايا السياسية، في سبيل الوصول لحل المشكلات مع دول الجوار.