رامي عياش: فخور بإحياء حفل ختام مهرجان الجونة

أعرب المطرب رامي عياش، عن سعادته بإحياء حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الرابع.

وكتب عياش، عبر تويتر: "فخور بإحياء مهرجان الختام في الجونة هذا المساء، وللمرة الثانية بعد نجاح أغنية ⁧‫"دقي_يا_مزيكا"⁩. وأشكر كل من شارك بهذا العمل الرائع من ممثلين وفنانين. أخص بالشكر شركة ‪مزيكا ‬⁩ التي كان لها الدور الأكبر لإنجاح هذا العمل".

وقال المطرب اللبناني، إن أغنية "دقي يا مزيكا" عرضت عليه من خلال المنتج محمد جابر وشركة مزيكا.

وأضاف "عياش" لـ"الوطن"، أنه أجرى تعديلات بسيطة على الأغنية، وفوجئ بنجاحها الكبير بعد عرضها في حفل افتتاح مهرجان الجونة.

وانطلق مساء اليوم، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وكانت بدأت فعاليات المهرجان يوم الجمعة الماضي بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، كما تضمنت فعاليات الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وكان عُقد بالأمس، حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند، المغرب، بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

يذكر أن دورة هذا العام تعد دورة استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر المهرجان هو الأول الذي يتحدى "كورونا"، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات.