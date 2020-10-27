ليلى علوي وباسل خياط يشاركان رامي عياش في كليب "دقي يا مزيكا"

يواصل المطرب رامي عياش، تصوير فيديو كليب "دقي يا مزيكا" في مدينة الجونة، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

ويُشارك في الفيديو الكليب، الذي انطلق تصويره صباح اليوم الثلاثاء، الفنانة ليلى علوي، وباسل خياط، وأروى جودة، وباسل الزارو.

وانتهى رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة، من تصوير فيديو كليب "دقي يا مزيكا" لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي لدورته الرابعة، مع الفنان رامي عياش.

ويضم الفيديو كليب كل نجوم مهرجان الجونة السوبر ستار وأيضا يشارك في الكليب مؤسسا مهرجان الجونة السينمائي آل ساويرس نجيب وسميح ساويرس.

الكليب من كلمات منة القيعي وألحان عبدالرحمن رشدي، وتوزيع نابلسي، وإخراج مريم الباجوري في أول تجاربها الكبيرة، حيث كانت تعمل كمساعدة مع عمها المخرج هادي الباجوري.

يذكر أن عددًا من النجوم، حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية، وهو يعتبر المهرجان الأول الذي يتحدي كورونا، ويحافظ علي جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه علي الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يتم التعقيم الذاتي على البوابات.