إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 9 ملايين شخص

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفع ليصل إلى 9 ملايين و7 آلاف و298 حالة على الأقل.

وأوضحت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل الولايات الأمريكية بلغ حتى الآن 229 ألفا و293 شخصا.

وكانت أوروبا سجلت أكثر من 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء تفشي الوباء في القارة العجوز مع بداية العام، وذلك وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، استنادا إلى مصادر رسمية، اليوم الجمعة.

وتشكل القارة الأوروبية المنطقة الثالثة الأكثر تضررا في العالم من حيث عدد الإصابات، خلف أمريكا اللاتينية والكاريبي (11.2 مليون إصابة) وآسيا (10.5 مليون)، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وفيما يخص العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي كورونا، فإن أمريكا اللاتينية والكاريبي سجلت نحو 399 ألف وفاة، وتأتي أوروبا ثانيا بعد تسجيل نحو 275 ألف وفاة.

يذكر أن أوروبا هي المنطقة التي يتفشى فيها "كوفيد-19" سريعا حاليا، فقد ارتفعت نسبة المصابين الجدد بـ41 % خلال أسبوع، وسجل فيها نحو نصف الإصابات في العالم في الأيام السبعة الماضية.