رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. سيارة تقتحم ساحة الحرم المكي بسرعة جنونية (فيديو)

كتب:

كريم عثمان
12:52 ص | السبت 31 أكتوبر 2020
اقتحام سيارة بسرعة جنونية لساحات الحرم المكي

اقتحام سيارة بسرعة جنونية لساحات الحرم المكي

ظهرت إحدى السيارات في مقطع فيديو، كانت تسير بسرعة جنونية، بداخل الحرم المكي في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الجمعة، لتصطدم بالموانع الحديدة المتواجدة هناك وتخترقها، قبل أن تصطدم بأحد الأسوار، دون أن يتبين بعد سبب الحادث.

وتحركت السيارة على نحو مُسرع في الساحات الخارجية للحرم المكي، بينما أسرع رجال الأمن للحاق بها، وفقًا لما أظهرته لقطات مُصورة بالفيديو جرى تداولها، نشرتها "سي إن إن"، لافتة إلى أنها لم تتحقق من صحتها بعد.

ومن جهة اخرى، أوضحت لقطات مقابلة، قيام قوات تأمين الحرم المكي بدفع السيارة في محاولة لإخراجها منه بعد الحادث المصور، فيما لم تصدر السلطات السعودية بعد تعليقا حول تفاصيل ما حدث، ذكرت وسائل إعلام محلية أنه جرى التحفظ على سائق السيارة من قبل قوات الأمن.

 

 

اقرأ المزيد:

الحرم المكي: استخدمنا تقنيات حديثة لأداء العمرة والصلاة

أول مصريين معتمرين بعد فتح الحرم المكي: "مكناش مصدقين"

صور.. وصول أول فوج من المعتمرين إلى الحرم المكي

صور.. استعداد الحرم المكي والمسجد النبوي بعد قرار السماح بأداء العمرة