عاجل.. سيارة تقتحم ساحة الحرم المكي بسرعة جنونية (فيديو)

ظهرت إحدى السيارات في مقطع فيديو، كانت تسير بسرعة جنونية، بداخل الحرم المكي في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الجمعة، لتصطدم بالموانع الحديدة المتواجدة هناك وتخترقها، قبل أن تصطدم بأحد الأسوار، دون أن يتبين بعد سبب الحادث.

وتحركت السيارة على نحو مُسرع في الساحات الخارجية للحرم المكي، بينما أسرع رجال الأمن للحاق بها، وفقًا لما أظهرته لقطات مُصورة بالفيديو جرى تداولها، نشرتها "سي إن إن"، لافتة إلى أنها لم تتحقق من صحتها بعد.

UPDATE A Hyundai car, beige colored, collided at Door 89 of Masjid Al Haram at 10:25 pm And the driver was arrested inside the expansion of King Fahad No one was hurt, Alhamdulillah pic.twitter.com/C4TX6cvODs