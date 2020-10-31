صور.. الأنبا بولا يتفقد إنشاءات كنيسة "ميخائيل" بطنطا

تفقد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بمحافظة الغربية، كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بطنطا، لمتابعة أعمال التشطيب بها.

وكان الأنبا بولا رافق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائب المحافظ أحمد عطا، في زيارة إلى مشروع الفلك لرعاية ذوي القدرات الخاصة، الذي تنفذه مطرانية طنطا بمنطقة "حصة أكوة".

والمشروع الكنسي الفريد من نوعه في المنطقة لرعاية ذوي القدرات الخاصة، يأتي انطلاقا من رسالة الكنيسة القبطية ودورها الروحي وحرصًا على التنمية المتكاملة للإنسان، وهو قائم على دراسة ميدانية أجراها الأنبا بولا بنفسه للكثير من المشروعات المشابهة في إيطاليا وسويسرا، والمشروع يستهدف تحويل هذه الفئة إلى عناصر منتجة ومؤثرة إيجابيًا في المجتمع، إذ يخدم 4 فئات: المقيمين بالمبنى وعددهم 150 شابًا وفتاة فوق 18 عامًا، وعددًا مساويًا للعدد السابق لأعمار بين 4 إلى 18 عاما يترددون على المكان على مدى ساعات النهار، لتنمية قدراتهم الحسية والحركية والذهنية والتعليمية والحرفية، فضلًا عن خدمة الأهالي لتنمية قدراتهم في التعامل مع أبنائهم، وتأسيس معهد لإعداد خدام للعمل في المشروعات المشابهة بأي مكان آخر.

ويقدم المشروع بالمجان ويخدم المسلمين والأقباط، ويعمل على النهوض بالقرية الموجود فيها وتسليط الضوء عليها وتنميتها برصف الطرق وإنشاء المدارس فيها.

وأوضح الأنبا بولا، أنَّه جرى إطلاق اسم "الفلك" على المشروع لأن تصميم المبنى على هيئة "فلك نوح" بما يحمل من معان سامية، قائلًا: "نسعى من خلاله ليكون وسيلة حياة تنقل ساكنيها والمترددين عليها إلى حياة جديدة ملؤها الأمل، ونأمل الانتهاء من تشطيبات المباني وبدء استقبال الراغبين من هذه الفئة في 2022"، مختتمًا حديثه بقوله: "نحن لا نقيم مبنى ولكن نعمل على نشر فكر لخدمة المجتمع والإنسان".

واهتمامًا بهذا المشروع، أطلقت مطرانية طنطا موقع "الفلك الإلكتروني" الذي اعتمد تصوره الأنبا بولا، وهو يضم العديد من الأقسام منها "أخبار الفلك ومعلومات عنه، تصميم الفلك 3d، أقسام المبنى والهدف من كل قسم وغيرها".