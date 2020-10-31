المدارس تبدأ تطعيم التلاميذ ضد الالتهاب السحائي الأسبوع الحالي

أعلنت العديد من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية بدء تطعيم التلاميذ في مرحلة رياض الأطفال ضد مرض الالتهاب السحائي بداية من الأسبوع الحالي، على أن يتم الحصول على موافقة ولى الأمر قبل حصول ابنه على جرعة التطعيم المقررة، ويأتي ذلك بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة والسكان في هذا الأمر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس تواصل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، منذ بدء العام الدراسي الجديد، لافتة إلى أن تطعيم التلاميذ ضد الالتهاب السحائى يأتي مع اقتراب موسم الشتاء وحرصًا على صحة الطلاب، موضحة أن حصول الطلاب على الجرعات ليس معناه ظهور أي حالات في المدارس ولكنه إجراء احترازي فقط.

وفي سياق أخر، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوضح أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلقى أي اخطار عن وجود حالات إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب وذلك خلال أول أسبوعين من العام الدراسي الجديد.

وأشار "شوقي" إلى أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه الوزارة بسبب فيروس كورونا إلا أن الجميع يعمل لنجاح العام الدراسي الحالي، وأنه لديه سيناريوهات كثيرة يُمكن تطبيقها إذا أصبحت الأمور صعبة، وأن العام الدراسي سيستكمل تحت أي ظرف.

وأضاف "شوقي" إنه هناك ارتفاع كبير في حضور الطلاب داخل المدارس عقب مرور أسبوعين على بداية العام الدراسي الجديد، وأن الجميع ملتزم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل الوقاية من الفيروس.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوضع حتى الآن مستقر وهادئ داخل المدارس ولم تظهر أية مشاكل كبيرة، مشيرًا إلى أنه يوجد لجان متابعة من خلال المديريات والإدارات بشكل مستمر على مدار اليوم الدراسي داخل المدارس.